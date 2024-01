Palworld Starter – Die besten Pals für den Einstieg

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Pal Lamball ist ebenfalls neutral und kommt recht häufig in der Welt von Palworld vor. Wenn ihr es ausrüstet, wird seine dicke Wolle zu einem Fluffy Shield – es schützt euch also vor Angriffen.

Dieses Pal ist leider nicht direkt um euer erstes Camp herum zu finden. Ihr müsst also in einem etwas größerem Umkreis danach suchen.

Wenn ihr Foxparks in den Kampf schickt, greift es mit Dakko Fire an. Diese Fähigkeit lässt es Feuerbälle aus seinem buschigen Schwanz den Gegnern entgegenschießen. Außerdem könnt ihr es aufheben und wie einen Flammenwerfer einsetzen.

Zudem hat jeder Pal Partner- sowie Arbeits-Fähigkeiten. Dadurch sind sie für verschiedene Arbeiten geeignet. Was genau sie für euch tun, kommt mitunter auf ihre oben vorgestellten Typen an: Elektro-Pals können eure Maschinerie mit Strom versorgen, während Wasser-Typen eure Gemüsegärten bewässern können.

