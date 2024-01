Gibt es in Palworld einen Multiplayer? Ihr könnt in Gruppen mit bis zu vier Mitgliedern zusammen spielen. Auch ist es euch möglich, mit euren Freunden Pals zu tauschen.

Was ist das für ein Spiel? Palworld ist ein Survival-Shooter, der optisch sehr an die beliebte Spielreihe Pokémon erinnert. Anders als in Nintendos Sammel-Games kämpfen eure sogenannten Pals hier allerdings mit Schusswaffen. Zudem könnt ihr sie in Fabriken für euch arbeiten lassen und sie sogar essen .

Wie groß ist der Download? Zumindest für eine Erstinstallation auf dem PC via Steam benötigt ihr ca. 40 Gigabyte verfügbaren Speicherplatz. Die Download-Größe für die Versionen auf Xbox One sowie XBox Series X|S sind aktuell noch nicht bekannt.

Wann ist der Release? Palworld erscheint am 19. Januar 2024 um 9 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit. Zu Beginn ist das Spiel für voraussichtlich ein Jahr im Early Access. Dies gab der Entwickler Pocketpair bekannt (via dotesports.com ).

Palworld ist ein Survival-Shooter im süßen Pokémon-Look des japanischen Entwicklers Pocketpair. Hier lest ihr alles, was wir aktuell rund um das Release, die Uhrzeit, die Plattformen, das Gameplay sowie die Pals selbst wissen.

