Diablo 4: Raiment of the Infinite – Fundorte für Drops 

In Diablo 4 gibt es seit dem Release das Unique „Raiment of the Infinite“. Für viele Spieler ist es das Item für ihren Build, doch ihr könnt das Gewand für Zauberer nicht überall erhalten. Wo ihr mit Drops rechnen könnt, erfahrt ihr hier.

Wo kann ich mit Drops rechnen? Um Raiment of the Infinite (Gewand des Unendlichen) zuverlässig zu farmen, habt ihr zwei Bosse, auf die ihr euch gezielt stürzen könnt:

Bei den zwei aufgezählten Bossen haben wir die Guides verlinkt, in denen ihr herausfinden könnt, wie ihr diese entspannt beschwören und farmen könnt.

Abseits von den aufgezählten Bossen könnt ihr das Gewand zufällig auch aus Kisten oder Gegnern erhalten. Zudem könnte sich ein Besuch beim Kuriositätenhändler lohnen. Zu guter Letzt besteht auch die Chance, bei den Höllenfluten ein Gewand zu ergattern, wenn ihr Kisten öffnet.

Nun wisst ihr, woher ihr das Item bekommen könnt, doch warum genau ist die Robe so beliebt und lohnt es sich, diese zu farmen?

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Warum ist Raiment of the Infinite so beliebt? Die Robe hat einen besonderen Effekt, der euren Build tödlicher macht. Folgendes steht in der Beschreibung des Items: „Nach dem Einsatz von Teleportation werden nahe Gegner zu Dir herangezogen und für [2,0–3,0] oder 3,6 Sekunden betäubt; die Abklingzeit von Teleport erhöht sich jedoch um 20 %[x].“.

Im Grunde wandelt das Gewand euren defensiven Zauber „Teleportation“ in eine offensive Fähigkeit um, mit der ihr aggressiv in eure Gegner hineinstürmen, sie betäuben und Schaden zufügen könnt.

Mit folgenden Boni könnt ihr rechnen, wenn ihr die Robe ausrüstet:

+[66 – 76] Intelligenz

+[1 – 2] zu Einklang der Elemente

+[1 – 2] zu Schockierende Wirkung

+[1 – 2] zu Glaskanone

Das waren alle wichtigen Infos, die ihr zur Robe „Gewand des Unendlichen“ wissen solltet. Wer in Kämpfen viel Schaden einsteckt und robuster werden möchte, sollte sich dieses Gewand unbedingt zulegen. Mehr zu Diablo 4 findet ihr hier: Diablo 4: Tier List für Season 13 – Die besten Builds im Endgame