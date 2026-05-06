Diablo 4: Bartuc finden und besiegen – So geht’s

Bartuc ist einer der Dämonen in Diablo 4, den ihr um seine Beute erleichtern könnt, und dabei handelt es sich um Mythics und Uniques. Wo ihr ihn finden und vernichten könnt, zeigen wir euch hier.

Wo finde ich Bartuc? Um Bartuc zu finden und zu besiegen, müsst ihr euch in die Höllenhorden begeben und alle Wellen schaffen. Dazu benötigt ihr Kompasse, die ihr in den Höllenfluten, aus Truhen vom Flüsternden Baum, aus Alptraum-Dungeons sowie der Grube erhaltet.

Seid ihr am Ende eures Höllenhorden-Durchlaufs angelangt, könnt ihr euch entweder dem Grausamen Rat oder Bartuc stellen – für Bartuc müsst ihr 666 Äther ausgeben. Die ausgegebene Währung zählt auch für die Mitglieder eurer Truppe.

Jetzt wisst ihr, wo ihr ihn findet, doch wie sieht der Kampf gegen ihn aus? Wir zeigen euch, worauf ihr euch gefasst machen könnt.

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Bartuc besiegen – Wie läuft sein Kampf ab?

Was muss ich über den Kampf wissen? Bartuc ist relativ einfach zu besiegen, denn er ist kein besonders beweglicher Boss. Mit seiner Magie, die er wirkt, bewegt er sich in der Arena zwischen drei Punkten (links, Mitte, rechts) und wirkt von dort aus drei Zauber:

Feuerbälle, die schneller auf euch zuspringen, wenn ihr euch ihnen nähert

Blitzsäulen, die horizontal und vertikal die Arena überqueren

Geschosse, die eine violettfarbene Kugel aufsuchen. Dort angelangt teleportieren sie sich zu einer roten Kugel und verschießen so weitere Projektile in vorgegebene Richtungen.

Im Kampf gegen Bartuc ist es vor allem wichtig, einen guten Überblick über die Arena zu haben, denn manchmal können die Zaubereien von ihm schnell überwältigen. Lasst euch also Zeit, weicht aus und sucht am besten Lücken, um den Projektilen zu entkommen.

Wie bekomme ich Loot von Bartuc, ohne ihn zu besiegen? Wer keine Lust darauf hat, sich durch die Wellen der Höllenhorden zu schlagen, um an den Loot von Bartuc zu gelangen, kann alternativ Belial herausfordern. Für seine Belohnungstruhe braucht ihr allerdings „Hüllen des Verräters“, die ihr von Belial bekommt, wenn er zufällig nach einem anderen Bosskampf spawnt.

Kurz nach dem Kampf gegen Belial könnt ihr entscheiden, aus welchem Boss-Loot-Pool eure Belohnung gezogen werden soll – hier solltet ihr Bartuc wählen. Damit erhaltet ihr die Items aus dem Loot-Pool des Dämons aus der Belohnungstruhe.

Belohnungen von Bartuc

Welche Items droppt Bartuc?

Alle Klassen: Blauzorn, Flickerschritt

Barbaren: Arreats Haltung, Das offene Auge von Gorgorra, Hauerhelm von Joritz dem Mächtigen

Zauberer: Axiale Verbindung, Ophidische Iris, Gewand der Unendlichen

Druiden: Erdbrecher, Mjölnischer Ryng, Khasim-Steppenläufer

Jäger: Schattenberührung, Misericordia, Botschaft Hakans

Totenbeschwörer: Schattenberührung, Misericordia, Botschaft Hakans

Geistgeborener: Harmonie von Ebewaka, Umhang der Loyalität

Paladin: Arkadien, Zerbrochene Nacht

Hexenmeister: Auge von Baal, Hand der Vergötterung, Schärpen des Elends, Der Hämatstein

Das waren alle wichtigen Infos zu Bartuc, wo ihr ihn finden könnt und welche Belohnungen er für euch bereithält. Werdet ihr euch durch die Höllenhorden quälen oder lieber auf Belial zurückgreifen? Mehr zu den Belohnungen aller Bosse findet ihr in unserer Liste: Diablo 4 Boss Loot Table: Liste aller Bosse und ihrer Drops in Season 13