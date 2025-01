Palworld ist mittlerweile seit einem Jahr im Early Access. Nach dem letzten Update gab es 10-mal mehr Spieler auf Steam als zuletzt und jetzt gibt es eine neue Roadmap für 2025. Trotz Nintendo-Klage.

Was hat Palworld angekündigt? Zum ersten Geburtstag gab es für Palworld eine neue Roadmap mit neuen Features. Dazu kommen sollen unter anderem diese Inhalte:

Coop via Crossplay

Weltentransfer für Pals

Weltenbaum- / End-Szenarien

Weitere Möglichkeiten, Pals zu verbessern und zu stärken

Neue Inhalte wie neue Pals und neue Technologien

Kollaborationen mit anderen Spielen, unter anderem mit dem Spiel Terraria

Quality-of-Life-Updates, unter anderem für das Platzieren von Objekten, Base-Pals und UI

Bezüglich einer Timeline für den neuen Content hält sich Pocket Pair aber noch bedeckt. Neben den neuen Inhalten gibt es aber auch einen Hinweis auf ein anderes erwartetes Palworld-Thema: den Release.

Die Roadmap 2025 steht – Das Release auch?

Gibt es schon ein finales Release-Datum? Konkret sagen die Entwickler via X.com, dass sie das Game weiter entwickeln wollen, während sie sich für das offizielle Release vorbereiten.

Palworld sollte laut den Entwicklern ursprünglich genau ein Jahr im Early Access sein. Diese Jahresmarke ist nun erreicht. Ein konkretes Release-Datum geben sie aber nicht an. Wenn sich die Veröffentlichungsversion aber schon in Arbeit befindet, dauert es vermutlich nicht mehr allzu lang.

Ein noch nicht einkalkulierbarer Faktor ist zudem die Klage Nintendos gegen Palworld. Diese kann eventuell ebenfalls Einfluss auf den anstehenden Release haben.

Was gab es zuletzt in Palworld an neuen Features? Am 23. Dezember gab es für Palworld das letzte große Update, mit dem die Spielerzahlen wieder nach oben schnellten. Zu den neuen Inhalten gehörte eine komplette Insel, die noch einmal größer als die vorangegangene Sakurajima (übersetzt etwa Kirschblüteninsel ) ist.

Mit der neuen Insel gab es aber auch neue Biome, Pals, Items und vor allem: einen neuen Hardcore-Modus.