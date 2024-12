Palworld hat nach seinem neuen Update plötzlich 10-mal mehr Spieler auf Steam

Das Survival-Spiel Palworld feiert auf Steam gerade einen großen Erfolg. Erstmals seit dem Launch des Games ist es wieder in den Top 10 der beliebtesten Titel vertreten. Grund dafür ist ein neues Update.

Wie läuft es bei Palworld? Im Survival-Game auf Steam läuft es gerade so gut wie seit dem Launch nicht mehr. Im Vergleich zum 18. November hat der Monstersammler seine Spielerzahl verzehnfacht und sogar in den Steam-Charts schafft es Palworld wieder in die Top 10 der beliebtesten Titel (via SteamDB).

Außerdem wurde mit etwa 212.000 Nutzern die höchste Aktivität seit dem Start erreicht. Grund dafür ist ein neues Update, das Palworld von Grund auf verbessert.

Hier könnt ihr den Trailer zum neuen Update Feybreak sehen:

Update sorgt für Ansturm

Was ist das für ein neues Update? Am 23. Dezember 2024 erhielt Palworld sein bislang größtes Update. Das wichtigste Feature ist die Insel Feybreak. Diese ist etwa sechsmal so groß wie die an Japan angehauchte Insel Sakurajima und bietet vielfältige Biome, neue Pals und frische Ressourcen wie Chromit sowie Hexolit-Quarz, die benötigt werden, um fortschrittliche Ausrüstungen zu craften.

Neu ist auch die Kollaboration mit dem Game Terraria, die als ersten Schritt das Schwert „Meowmere“ eingeführt hat. Die Waffe feuert Projektile ab und miaut bei jedem Schlag. Weitere Inhalte der Kollaboration sollen 2025 folgen.

Mit dem Update wurde das maximale Level auf 60 erhöht. Dadurch gibt es neue Technologien und Ausrüstungen. Außerdem gibt es zwei weitere Spielmodi. Den Hardcore-Modus, der einen dauerhaften Tod für Charaktere und Pals ohne Wiederbelebungsmöglichkeit einführt und einen Zufalls-Pal-Modus bei dem die Spawns der Monster randomisiert werden.

Welche Neuerungen gibt es noch? Es wurden auch viele der kleineren Systeme verbessert. Zum Beispiel gibt es jetzt Pal-Expeditionen bei denen ihr eure Pals auf Ressourcensuche schicken könnt. Auch einige zusätzliche Gebäude wie der Flohmarkt und den elektrischen Ei-Inkubatoren kann man jetzt bauen.

Bei den Waffen bleibt es nicht beim Schwert „Meowmere“, hier kommen noch Katanas, Laser-Gatlings-Guns und Elementargranaten hinzu. Rollenspiel-Fans können jetzt sogar auf Stühlen im Game Platz nehmen.

Was kommt bei der Community gut an? Bei dem Wachstum der Spielerzahlen wundert es kaum, dass das Update gut ankommt. Die Nutzer beschreiben es so:

Manikuba schreibt auf Reddit: „Das Update war großartig und hat meine zwei größten Probleme behoben. Die Pals sitzen nicht mehr herum und warten auf Abklingzeiten, sondern greifen jetzt ständig an. Wir können jetzt Ressourcen zwischen Basen teilen. Die neue Insel fühlt sich großartig an.“

Mooco2 findet vor allem eine Neuerung auf Reddit gut: „Die Ergänzungen zum Techblatt sind auch wirklich großartig, viel mehr ‘spielverändernde’ Gegenstände in der alten Technologie und die Hauptliste hat viel mehr Optionen zur Auswahl als der ursprüngliche halblineare Pfad.“

Auch TriforceofCake hat eine Verbesserung, die ihn auf Reddit besonders überzeugt: „Wenn du jemals Probleme hattest, deine Pals zu managen, wirst du das jetzt nicht mehr haben."



Auch wenn das Update von Palworld wohl in Anbetracht des Erfolgs als gelungen gilt, gab es gleich zu Beginn an große Probleme für alle Gamer, die auf dem PC auf dedizierten Server zocken wollten. Die standen nämlich vor leeren Charakteren: Ein gravierender Bug raubt Spielern in Palworld gerade ihre Nerven, jetzt droht der Albtraum eines jeden MMO-Spielers