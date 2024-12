Wenn ihr an euren Pals hängt, solltet ihr den neuen Modus in Palworld meiden – Ihr könntet sie dauerhaft verlieren

Palworld bekommt in ein paar Tagen ein neues Update. Neben einer neuen Insel wurde nun auch ein neuer Modus angekündigt.

Was ist das für ein Modus? Der neue Modus für Palworld soll ein Hardcore-Modus sein, wie der offizielle Palworld-X-Account bekannt gegeben hat. Hardcore-Modi bedeuten für gewöhnlich mächtigere Gegner, schwierigere Überlebensbedingungen oder zusätzliche Herausforderungen.

In einem eigenen Post auf X.com geht der Global Community Manager Bucky von Entwickler Pocket Pair genauer darauf ein. Er spezifiziert, dass es zwei Hardcore-Schalter geben soll: Einen für den dauerhaften Spielertod und einen für den dauerhaften Pal-Tod.

Somit könnt ihr also wählen, wie Hardcore euer Run in Palworld sein soll. Was euch sonst noch im Update erwartet, lest ihr in dieser News. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch mit dem Trailer machen:

Neue Insel, neuer Modus – Alles zu Weihnachten

Was bringt das Update sonst noch? Das neue Update Feybreak wurde im Rahmen der Game Awards in Los Angeles angekündigt und bringt eine ganze Menge neuer Dinge für das Spiel. Hier eine Auswahl:

Neue Insel

Neue Biome

Neue Pals

Neue Items

Neuer Hardcore-Modus

Gamerant stellt in einem Artikel zum Update auch die Vermutung auf, dass es eine neue (gegnerische) Fraktion geben könnte. Auch vermuten sie, dass Palworld mit dem Update fast ein Jahr nach dem Start in den Early Access auch endlich eine Story bekommen könnte. Gesichert ist beides nicht.

Weitere neue Inhalte sind zum Zeitpunkt dieser News noch nicht bekannt.

Wie wird das neue Update implementiert? Feybreak ist für den 23. Dezember 2024 angekündigt – einen Tag vor Heiligabend. Das Update ist komplett kostenlos.

Wer sich aktuell in einem Palworld-Spielverlauf befindet, muss sich keine Sorgen machen, dass die neuen Inhalte den Spielstand beeinträchtigen können. Auf eine entsprechende Frage hin antwortete der Global Community Manager, dass die neue Insel einfach in der Welt des aktuellen Spielverlaufs erscheinen würde (via X.com).

Bucky bestätigt auf X auch, dass sich Palworld mit dem Update zudem weiterhin im Early Access befindet und das Team noch mehr Dinge tun möchte, bevor Palworld offiziell live geht.

Zum ursprünglichen Release des Spiels Anfang 2024 ließ der Entwickler verlauten, sie würden Palworld für etwa ein Jahr im Early Access entwickeln. Da das Game am 19. Dezember genau 11 Monate spielbar ist, scheinen sich die Pläne zum Release noch etwas nach hinten verschoben zu haben.

Das neue Update für Palworld wird dem Game noch einmal Wind unter die Flügel bringen, nachdem es zuletzt eher ruhig darum wurde – Von der Klage Nintendos gegen den Entwickler einmal abgesehen. Ein anderes Spiel hingegen versucht aktuell, sich von einem missglückten Inhaltsupdate zu erholen: Free2Play-Alternative zu Monster Hunter veröffentlicht Pläne, um das Spiel nach einem katastrophalen Update noch zu retten