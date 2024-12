Ein nerviger Bug raubt Spielern in Palworld gerade ihre Nerven, jetzt droht der Albtraum eines jeden MMO-Spielers

In Palworld betrifft ein gravierender Bug gerade viele Spieler. Sie stehen vor leeren Charakteren oder es fehlen Items oder Pals, die vorher auf jeden Fall da waren. Jetzt melden sich die Entwickler mit einer schlechten Nachricht bei den Spielern.

Was ist das für ein Bug? Heute erschien das große Update für Palworld, das neben einer neuen Insel und weiteren Begleitern auch noch viele andere Neuerungen gebracht hat.

Seitdem das Update für die Spieler verfügbar ist, hagelt es auf den Social-Media-Kanälen der Entwickler viel negatives Feedback. Spieler, die auf einem dedizierten Server spielen, stehen vor leeren Charakteren. Ein Großteil der Spieler auf dem PC spielt auf solchen Servern, weshalb sich die Beschwerden immer weiter häufen.

Es gibt gleich mehrere Probleme mit den Charakteren. Es fehlen Items, Pals oder der ganze Charakter ist komplett leer oder kann gar nicht erst gefunden werden. Das ist vor allem für all diejenigen ärgerlich, die Palworld bereits seit Längerem spielen und jetzt vor dem Nichts stehen. Nun haben die Entwickler sich zu Wort gemeldet.

Hier könnt ihr den Trailer zum großen neuen Update von Palworld sehen:

Der Albtraum aller MMO-Spieler

Was sagen die Entwickler zu dem Problem? Die Entwickler von Palworld haben das Problem bereits identifiziert. Wie sie in einer Ankündigung auf X.com schreiben, betrifft das Problem wirklich nur die dedizierten Server und auch der Patch, der das Problem lösen soll, wird bereits ausgespielt, sodass euer Server bald ein Update erhalten wird. Es gibt jedoch einen Haken.

Alle Charaktere erhalten mit dem neuen Patch einen Rollback. Ein Rollback wird von MMO-Spielern oft als Albtraum betrachtet, da es ihnen die investierte Zeit und den erreichten Fortschritt nimmt. Aus diesem Grund möchten viele Entwickler ein solches Zurücksetzen vermeiden. Tritt es dennoch ein, deutet dies meist darauf hin, dass ein gravierendes Problem aufgetreten ist, das nur durch diese drastische Maßnahme behoben werden konnte.

Für die Spieler in Palworld wird es richtig schlimm: Sobald das Problem gefixt ist, werden alle Charaktere auf den Stand vor dem großen Update zurückgesetzt. Auch die Charaktere, die neu erstellt wurden. Wer also jetzt erst mit Palworld angefangen hat, dem kann es passieren, dass er seinen gesamten Fortschritt, den er sich in den vergangenen Stunden erspielt hat, wieder verliert.

Was passiert mit den Charakteren, die jetzt erstellt wurden? Wer bereits einen Charakter auf einem dedizierten Server hatte und jetzt aufgrund des Bugs einen neuen erstellt hat, wird seinen neuen Charakter verlieren. Dafür wird der alte Charakter wiederhergestellt, erklärt der Community-Manager von Palworld, Bucky, auf dem offiziellen Palword-Discord.

Damit euer Server das Update erhält, solltet ihr den Server neu starten, dabei sollte sich der Patch automatisch aufspielen. Ist dies nicht der Fall, habt am besten etwas Geduld. Je nach Anbieter kann der Update-Prozess kürzer oder länger dauern. Wenn ihr ohnehin gerade euren Server updatet, solltet ihr sicher gehen, dass ihr eine neue Funktion abgeschaltet habt: Wenn ihr an euren Pals hängt, solltet ihr den neuen Modus in Palworld meiden – Ihr könntet sie dauerhaft verlieren