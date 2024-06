Palworld Sakurajima-Update: Alle Infos zu Release, Pals und Features

Im Rahmen des Summer Game Fest 2024 präsentierte Pocketpair für ihr Spiel Palworld ein neues, kostenloses Update mit dem Titel Sakurajima. MeinMMO verrät euch, was das neue Update für euch bereithält.

Palworld-Update: Inhalt und Release-Datum

Wann erscheint das Update? Das neue Update lässt nicht lange auf sich warten, denn es erscheint noch in diesem Monat, am 27. Juni.

Was ist das für ein Update? Das kostenlose Update für Palworld trägt den Titel „Sakurajima“. Das Update beinhaltet eine neue, japanisch angehauchte Insel – passend zum Titel also. Es wird dazu weitere Neuerungen geben, die vor allem für diejenigen interessant sein könnten, die bevorzugt im Multiplayer spielen.

Das ist nicht das erste große kostenlose Update in Palworld, bereits vor einigen Monaten haben wir mit dem Update v0.2.0.6 viele Änderungen inklusive dem ersten Raid-Boss erhalten.

Den Trailer zum neuen Update seht ihr hier:

Palworld-Update: Neue Insel & neue Pals

Gibt es eine neue Insel? Das neue Update bringt eine neue Insel ins Spiel, die neben einem riesigen Haus, umgeben von Kirschblütenbäumen, offenbar noch mehr zu bieten hat. Weiterhin sieht man im Trailer, dass es eine Art Bambuswald und ein Sumpfgebiet geben wird.

Neben der neuen Insel wurde auch ein weiterer Ort angekündigt: der Stronghold-Oil Rig. Hier sieht es so aus, als könnten Spieler sich spannenden Kämpfen stellen.

Gibt es neue Pals? Damit einhergehend kommen auch neue Pals ins Spiel sowie neue Subspezien bereits bestehender Pals. Als Beispiel hierfür sehen wir im Trailer eine neue Form von Quivern.

Palworld-Update: Neue Boss-Kämpfe

Gibt es neue Boss-Kämpfe? Was auch für viele interessant sein dürfte, ist der neue Raid-Boss. Bereits mit dem letzten Update wurde der Wunsch nach Endgame-Content erhört, indem Bellanoire als Raid-Boss eingeführt wurde. Der neue Raid-Boss verspricht nach dem Trailer eine weitere Herausforderung.

Neben dem neuen Raid-Boss wird es auch einen Turm mit einem neuen Boss-Kampf geben. Wo sich der neue Turm befinden wird, wissen wir noch nicht.

Palworld-Update: Neue Features

Was erwartet Spieler im Multiplayer? Eine erfreuliche Nachricht, vor allem für Xbox- und Game-Pass-Nutzer, dürfte wohl sein, dass es für diese Spieler auch dedizierte Server geben wird. Weiterhin wurde im Trailer eine Arena angekündigt, in der ihr gegen andere Spieler antreten könnt.

Welche weiteren Features gibt es? Die bereits erwähnten Änderungen sind allerdings noch nicht alles: Es wird offenbar neue Bauwerke geben und ein neues Level Cap. Wie hoch dieses sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Palworld ist eines der größten Releases im Jahr 2024 und hat zahlreiche Rekorde gebrochen. Ein 20-Jähriger, der Teilzeit in einem Tante-Emma-Laden arbeitet, wird maßgeblich für den Erfolg von Palworld verantwortlich gemacht. Warum das so ist, lest ihr hier: Palworld: Warum der Erfolg auf einem 20-jährigen beruht, der in Teilzeit in einem Tante-Emma-Laden arbeitete