Palworld: Ihr habt uns verraten, welche Features ihr euch wünscht – Fast einem Viertel ist die Welt zu klein

Wir wollten vergangene Woche von euch wissen, welche der Roadmap-Features ihr für Palworld als Erstes haben wollt. Über 1.100 Leute haben teilgenommen und fast einem Viertel von euch ist die Open-World jetzt schon zu klein. Hier sind eure Ergebnisse.

Was ist der aktuelle Stand bei Palworld? Palworld ist seit dem 19. Februar einen Monat im Early Access erhältlich. Die vier Wochen waren für das Game ziemlich turbulent. Hier ein paar Highlights:

Mittlerweile wurde Palworld mit drei Patches aktualisiert. Zudem sucht das Dev-Team nach Verstärkung, um das Game schneller weiter entwickeln zu können. Laut Pocket Pair ist für Palworld ein Early-Access-Zeitraum von einem Jahr geplant, für den sie eine Roadmap veröffentlichten.

Über 1.100 Stimmen – Ihr seid Baumeister und Entdecker

Um diese Umfrage ging es: Da ihr euch nun einen ersten Eindruck von Palworld machen konntet, wollten wir nun von euch wissen, welche der Roadmap-Features ihr als erstes implementiert sehen wollt. Und welche zusätzlichen Features ihr euch wünscht.

So habt ihr gewählt: Ihr konntet in der Umfrage zwischen den verschiedenen angekündigten Features aus der Roadmap wählen und eure Stimme den Features geben, die ihr als Erstes implementiert haben wollt.

Zur Auflösung am 20. Februar 2024 haben 1.190 Leser abgestimmt. So habt ihr eure Stimmen verteilt:

Platz 10: Server Transfer und Zusammenlegungen 4 %, 73 Stimmen

Server Transfer und Zusammenlegungen Platz 9: Pla-PvP in Arenen 4 % 77 Stimmen

Pla-PvP in Arenen Platz 8: Verschiedene Verbesserungen für Xbox-Features 4 %, 79 Stimmen

Verschiedene Verbesserungen für Xbox-Features Platz 7: Spieler-PvP 6 %, 97 Stimmen

Spieler-PvP Platz 6: Crossplay für Steam und Xbox 7 %, 119 Stimmen

Crossplay für Steam und Xbox Platz 5: Neue Bosse 9 %, 151 Stimmen

Neue Bosse Platz 4: Neue Technologien 12 %, 207 Stimmen

Neue Technologien Platz 3: End-Game-Raids 14 %, 243 Stimmen

End-Game-Raids Platz 2: Verbesserungen für das Bausystem 19 %, 331 Stimmen

Verbesserungen für das Bausystem Platz 1: Neue Inseln 22%, 381 Stimmen

Neue Inseln

Wie groß ist die Palworld ? Fast einem Viertel von euch ist die Welt zu klein. Wie groß ist sie also tatsächlich?

Laut Entwickler Pocket Pair ist die aktuell erkundbare Map etwa 16 Quadratkilometer groß. Damit ist sie signifikant kleiner als Welten wie in Skyrim (ca. 37 Quadratkilometer) oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ca. 84 Quadratkilometer).

Dennoch umfassen die Palapagos Inseln die verschiedensten Terrains und Klima: Ihr findet hier saftig grüne Wiesen, Feuer spuckende Vulkane und ewiges Eis.

Erkundet ihr vorrangig zu Fuß, seid ihr eine ganze Weile beschäftigt, auch wenn die Weltgröße nicht ganz an andere Spiele heranreicht. Daher haben wir hier einige Mount-Tipps verlinkt:

Verbessertes Lagern, Multiplayer und Pal-Teams – Ihr habt uns eure Wünsche geschrieben

Im Rahmen der Umfrage wollten wir auch wissen, welche bisher nicht in der Roadmap erfassten Features ihr euch wünscht. Eure Vorschläge drehen sich um die Pal-Teams, das Lagersystem sowie den Multiplayer.

Was wünscht ihr euch für die Pals? MeinMMO-Leser Zischrot schreibt, eine Möglichkeit, Pals in der Palbox zu markieren wäre klasse: Zum Beispiel für den späteren Verkauf oder um sie in der Pal-Box „anzupinnen“, damit sie trotz einer Sortierung immer am Anfang/Ende stehen.

Leser Gekkosera hingegen hofft auf eine Zuordnungsmöglichkeit für Pal-Teams : Auch eine eventuelle Zuordnung zu „Pal-Teams“ wäre nice. Wenn ich gegen einen Eisboss kämpfe, möchte ich meine 5 Feuerpals, bei anderen Bossen entsprechend andere usw. So könnte man sich über Zeit mehrere Teams erstellen, ohne sie dauernd einzeln austauschen zu müssen.

Welche anderen Features wünscht ihr euch? Gekkosera hofft nicht nur auf Pal-Teams, sondern fände es auch cool, automatisch rennen zu können. D Mastersauer hingegen hofft, dass man Palworld-Multiplayer zukünftig auch spielen kann, wenn der Hoster der Welt nicht online ist.

P5ych0_ch4n wiederum hat einige Vorschläge wie Auto-Craften, Bug-Fixes sowie eine bessere NPC-KI. Vorrangig soll aber der eigene inneren Monk befriedigt werden:

Ich würde mir ein besseres Lagerungssystem wünschen! Mein innerer Monk regt sich immer tierisch auf, wenn die Pals gefühlt in jede Kiste einen einzelnen Stein legen, sodass ich alles händisch umsortieren muss, damit ich Platz habe.

Habt ihr mit den Ergebnissen gerechnet? Oder seid ihr überrascht von den ersten drei Plätzen? Habt ihr noch Ideen, welche Features Palworld zukünftig helfen könnten? Lasst uns gerne auch weiterhin eure Kommentare da.

Auch wenn der Early-Access von Palworld nun schon für ca. einen Monat läuft, finden die Spieler immer noch neue Dinge. Einer hat nun die nutzloseste Waffe freigeschaltet, damit ihr es nicht müsst.