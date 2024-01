Palworld: Spieler züchtet super-schnelles Mount – Mit diesem Direhowl rast ihr über die Map

Das Pal-Leveln könnt ihr an Statuen der Macht verbessern. Insgesamt gibt es vier Stufen, die ihr anhand der ausgefüllten Sterne links oben in der Übersicht des Pals erkennt. Um Pals verstärken zu können, müsst ihr zuvor mit einem Palentsafter, den ihr auf Level 12 freischaltet, Kreaturen der gleichen Art kondensieren.

Palworld: Erz automatisch farmen – So geht es am besten

Züchtet mit euren beiden gewählten Eltern-Pals solange, bis ihr die oben beschriebenen passiven Merkmale habt. Ihr könnt auch später mit den daraus entstandenen, besseren Pals weiterzüchten und euch so immer näher an die Wunschkonfiguration herantasten.

Mit diesen sehr guten passiven Merkmal ist dieses Direhowl also 60% schneller, als andere Direhowls – die ja grundsätzlich schneller sind, als andere Reittiere. In einem zweiten reddit-Post von DaD-Maiden vergleicht er ein normales Direhowl mit seinem:

