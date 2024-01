Palworld: Ein Spieler brütet Kampfmaschine mit über 1000 Angriffspunkten aus – schafft Boss in Sekunden

Palworld erinnert an Pokémon, ist aber dann doch ganz anders. Ein YouTuber hat jetzt einen Mod entwickelt, der alle Pals durch Pokémon ersetzt. Alles dazu lest ihr hier: Palworld ist im Early Access, schon gibt es einen Pokémon-Mod: Nintendo bannte den Teaser, das volle Video ist nun doch live

Wie könnt ihr diesen Pal nachzüchten? Damit ihr euch ein ähnliches Lifmunk züchten könnt, müsst ihr schon etwas weiter im Spiel sein. Ihr benötigt nämlich den Pal Essence Condenser (Level 14). Damit könnt ihr mehrere Pals zusammen schmelzen, bevor ihr sie dann in eine Zuchtfarm und dann die Eier in den Brutkasten packt.

Laut Paldeck zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie auf die Schulter des Spielers springen und jeden Spielerangriff mit einem Submachine-Gun-Angriff begleitet. Es ist ein Gras-Pal, dass vergleichsweise oft in der Spielwelt vorkommt. Allerdings flieht es beim ersten Aufkommen von Ärger. Ihr müsst also vorsichtig sein, wenn ihr sie fangen wollt.

Das Züchten von Pals in Palworld erscheint auf den ersten Blick hin einfach. In den Details liegt jedoch die Komplexität. Ein Spieler hat auf reddit nun sein Lifmunk mit 1033 Angriffspunkten vorgestellt – da schmelzen die Hitpoints der Bossgegner nur so dahin.

