Palworld: Auf Steam sollte es bald einen Pokémon-Mod geben, doch Nintendo hat ihn schon im Visier

Die Intensität, mit der Nintendo gegen Copyright-Verstöße vorgeht, kann auf viele Künstler verschreckend wirken. Wir halten euch auf jeden Fall weiterhin up to date mit Informationen rund um den Pokémon-Mod für Palworld.

Was ist der aktuelle Veröffentlichungsstand des Mods? Aktuell könnt ihr den Mod noch nicht installieren. Er ist weder im Steam-Workshop, noch via der Plattform Nexusmods verfügbar. Zudem hat Palworld aktuell noch keinen offiziellen Mod-Support.

Was genau macht der Mod? Der Pokémon-Mod für Palworld wurde am 22. Januar 2024, wenige Tage nach dem Early-Access-Release des Games, auf X.com veröffentlicht. Das Teaser-Video zeigt einen Spielercharakter, der aussieht wie Ash Ketchum aus der TV-Serie Pokémon.

