Palworld ist gerade das große Hype-Spiel auf Steam, doch manche sagen: Unterstützt es nicht

Einige Spieler gehen sogar so weit, dass sie hoffen, der Erfolg von Palworld könnte andere Entwickler ermutigen, sich an einen eigenen Pokémon-Klon zu wagen.

Tatsache ist, dass sich PC-Spieler – sowie Anhänger anderer Konsolen – seit Jahren von Nintendo ignoriert fühlen. Spiele wie TemTem oder jetzt eben Palworld füllen diese Nische. Zumal Pokémon in den letzten Jahren vor allem auch durch Performance-Probleme, leere Spielwelten und unschöne Texturen auffiel (via GamePro ).

Ganz so einfach ist die Sache aber doch nicht. Denn die Vorwürfe gegen Palworld beschränken sich nicht darauf, dass es niedliche Kreaturen in einem ähnlichen Stil wie Pokémon gibt. Vielmehr sollen einige der Pals kaum mehr als Reskins bestehender Pokémon mit einer anderen Farbpalette oder einer Typ-Änderung sein.

Pals sehen Pokémon zu ähnlich: Dass einige Pals eine verdammt große Ähnlichkeit mit existierenden Pokémon haben, ist wohl nicht zu leugnen. Für einige Spieler ist es wohl auch genau das, was den Reiz des Spiels ausmacht: Sie bekommen die niedlichen Kreaturen ihrer Kindheit, aber in einer hübschen offenen Spielwelt mit Survival-Mechaniken und erwachsenen Inhalten.

Bei MeinMMO liegt unsere Expertise im Gaming und allem, was dazu gehört. Wir sind jedoch keine Juristen und beschränken uns hier daher auf die Diskussionen in der Community, ohne eine rechtliche Einschätzung abzugeben.

Am Hype um Palworld führt gerade kaum ein Weg vorbei. Doch nicht alle sind glücklich darüber. Einige Nutzer sozialer Medien raten sogar davon ab, das Survival-Spiel zu unterstützen. MeinMMO erklärt euch, was dahintersteckt.

