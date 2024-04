Palworld zeigt neuen Modus, erinnert an eines der besten Pokémon-Spiele aus den 90ern

Für Palworld wurde ein neuer Spielmodus angekündigt und der erinnert die Fans ausgerechnet wieder an ein Pokémon-Spiel.

Was ist das für ein Modus? Der neue Spielmodus in Palworld nennt sich Palworld Arena und lässt Trainer in PvP kämpfen gegen andere Spieler antreten. Natürlich müssen die Trainer nicht alleine kämpfen, im Teaser hat jeder 3 Pals dabei, die den Trainern zur Seite stehen.

Aber auch die Trainer dürfen wieder einmal nicht nur herumstehen und zuschauen. Wie in Palworld üblich, sollen Trainer selbst zur Waffe greifen können und im Duell mit dem Rivalen mitkämpfen.

Auf X (ehemals Twitter) schreibt der offizielle Account von Palworld, dass man die stärksten Pals trainieren soll, um seine Rivalen zu besiegen. Das Trainieren und Verbessern von Pals könnte also auch verbessert werden.

Hier könnt ihr den Trailer zum 1. Raid sehen, der seit kurzem in Palworld ist.

Fans finden schon wieder einen Vergleich zu Pokémon

Was haben die Fans gefunden? Der Teaser zu Palworld Arena erinnert die Fans stark an Pokémon Stadium, ausgerechnet das Spiel, dass Pokémon in den 90ern vom 2D zum 3D brachte. Viele Fans von Pokémon warten schon jahrelang auf einen neuen Teil der Reihe. Der letzte Teil von Pokémon Stadium erschien im Jahr 2000 für den N64.

Palworld Arena und Pokémon Stadium teilen dabei einige Ähnlichkeiten:

In beiden Spielen lassen Trainer Monster gegeneinander antreten

Beide Spiele bzw. Spielmodi spielen in einer Arena

In beiden können Trainer die Monster vorher trainieren, auch wenn das bei Pokémon Stadium nicht direkt im Spiel ging.

Hat Palworld einfach Pokémon Stadium kopiert? Palworld macht mit Palworld Arena schon einiges anders. In Pokémon Stadium kämpfen weder die Trainer mit, noch sechs Monster zeitgleich gegeneinander.

Pokémon Stadium war wie ein Pokémon-Spiel, in dem es nur um Arenakämpfe geht und das auch mit den rundenbasierten Angriffen und Option zur Auswechselung von Pokémon. In Palworld laufen die Kämpfe in Echtzeit ab und die Trainer dürfen mitmachen. Palworld geht hier einen eigenen Weg, auch wenn die erneute Ähnlichkeit zu Pokémon nicht von sich zu weisen ist.

Über den neuen Modus ist noch nicht viel bekannt, aber er soll bereits im Sommer erscheinen. Noch davor könnte aber ein Schwung neuer Pals im Spiel landen, zumindest hat ein Dataminer einige neue Dinge entdeckt: Spieler fordern neue Pals in Palworld – Dataminer entdecken genau das, was sich alle wünschen