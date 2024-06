„Aufregung ist eine Untertreibung” – Warum es sich 6 Monate nach Release lohnt, Palworld wieder zu spielen

Warum lohnt es sich wieder Palworld zu spielen? Vor einigen Tagen ist das große kostenlose Update Sakurajima in Palworld erschienen. Nachdem die Spielerzahlen in den letzten Monaten deutlich abgeflacht waren, stiegen sie kurz nach dem Update auf 100.000 Spieler an und sind auch danach auf einem hohen Niveau (via Steam DB ).

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to