So findet ihr in Palworld hochwertiges Pal-Öl

In Palworld benötigt ihr hochwertiges Pal-Öl für eine Vielzahl von Gegenständen. In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr dieses farmen könnt.

Dafür braucht ihr hochwertiges Pal-Öl: Hochwertiges Pal-Öl benötigt ihr vor allem für das Herstellen von Gegenständen, besonders für Waffen.

Die erste richtige Waffe, die ihr freischalten könnt, ist die Muskete, die ihr auf Stufe 21 im Technologiebaum erlangen könnt. Um generell Waffen herstellen zu können, benötigt ihr eine Waffen-Werkbank, die ihr auf Stufe 20 im Technologiebaum freischalten könnt.

Unterwegs in Palworld

Auf Stufe 33 im Technologiebaum könnt ihr dann auch Polymerplatten freischalten, für die ihr jeweils 2x hochwertiges Pal-Öl benötigt, um eine herzustellen. Dies wird im späteren Verlauf wichtig, damit ihr euch noch stärkere Waffen craften könnt.

Um die letzte Waffe in unserer Liste herstellen zu können, benötigt ihr sogar eine Platine. Platinen werden unter anderem aus Polymerplatten hergestellt und sind auf Stufe 35 im Technologiebaum freischaltbar.

Hier ist eine Übersicht für euch, für welche Waffen ihr hochwertiges Pal-Öl benötigt:

Waffe freischaltbar auf Stufe benötigte Herstellungsmaterialien Muskete 21 25x Metallbarren, 5x hochwertiges Pal-Öl, 30x Holz Alte Pistole 25 35x Metallbarren, 10x hochwertiges Pal-Öl, 30x Fasern Pistole 29 50x Metallbarren, 15x hochwertiges Pal-Öl Einzelschuss-Gewehr 36 20x hochwertige Metallbarren, 5x Polymerplatten Doppelflinte 39 30x hochwertige Metallbarren, 7x Polymerplatten Pumpgun 42 30x hochwertige Metallbarren, 20x Polymerplatten, 40x Karbonfasern Sturmgewehr 45 40x hochwertige Metallbarren, 10x Polymerplatten, 30x Karbonfasern Panzerfaust 49 75x Paluminiumbarren, 30x Polymerplatten, 50x Karbonfasern Stationärer Raketenwerfer 50 100x hochwertige Metallbarren, 20x Platinen, 20x Nägel, 50x Zement

So findet ihr hochwertiges Pal-Öl: Hochwertiges Pal-Öl bekommt ihr hauptsächlich von Pals, indem ihr diese besiegt. Um möglichst früh an hochwertiges Pal-Öl zu gelangen, bietet es sich an, in Wüstengebiete zu gehen, in denen ihr Digtoise findet. Im Screenshot seht ihr diesen Bereich orange markiert. Die Pals dort haben ein Level zwischen 12 und 19.

In diesem Gebiet findet ihr Pal-Öl

Zusätzlich gibt es einige Pals, die euch neben Digtoise auch hochwertiges Pal-Öl hinterlassen können, wie z.B. Dumud, Flambelle, Elpidran, Grintale, Mammorest, Quivern, Relaxaurus und Woolipop.

Kann man hochwertiges Pal-Öl auch kaufen? Die kurze Antwort lautet: Ja. Einige wandernde Händler bieten regelmäßig hochwertiges Pal-Öl in ihrem Sortiment an. Einen dieser Händler findet ihr zum Beispiel in einem kleinen Dorf, wie im Screenshot zu sehen ist. Ihr könnt einen wandernden Händler auch einfangen und so dauerhaft auf sein Sortiment zugreifen.

Händlerstandort für Pal-Öl – Screenshot via MapGenie.io

Wenn ihr herausfinden möchtet, wie ihr besonders schnell leveln könnt, um schnell an hochwertiges Pal-Öl zu gelangen, könnt ihr euch diesen Artikel durchlesen:

Palworld schnell leveln – Die besten Optionen für viele EP