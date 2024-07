Das große Update zu Palworld ist jetzt seit einer Woche auf Steam – Das sagen die Fans

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie kommt das Update bei den Fans an? Nachdem das erste Feedback bereits kurz nach dem Update von vielen Spielern positiv war, hält die positive Stimmung auch eine Woche nach dem Update an. Eine der wohl größten Änderungen war die PvP-Arena, in der ihr mit euren Pals gegen andere Spieler antreten könnt.

Was ist das für ein Update? Das neueste Palworld-Update Sakurajima ist am 27.06. erschienen und brachte viel neuen Content für die Spieler. Die größte Änderung dürfte wohl die neue Insel sein, mit der auch neue Pals die Welt von Palworld bereichern.

