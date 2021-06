Pocketpair, die Entwickler des kontroversen, kommenden Survival-Spiels Palworld, fühlen sich vom Feedback zu ihrem Spiel missverstanden. Das Spiel soll ein Survival-Game wie ARK werden und kein brutales Pokémon-Spiel, in dem man putzige Tiere töten und essen muss.

Was ist Palworld? Palworld sieht in den Trailern auf Steam aus, wie ein Spiel, indem ihr mit Schusswaffen durch die Wildnis rennt und dabei Pokémon (die im Spiel „Pals“ heißen) begegnet. Die Tierchen sehen den kleinen Monstern aus Nintendos Franchise äußerst ähnlich und auch in Palworld könnt ihr sie fangen und zähmen.

Doch was dann kommt, will so gar nicht zum putzigen Flair von Pokémon passen:

Pals werden als Arbeitssklaven eingesetzt

In einer Szene schuften sie als geknechtete Zwangsarbeiter an einem Fließband, wo sie Sturmgewehre zusammenschrauben

Wieder andere Szenen zeigen, wie Pals in der Wildnis abgeknallt werden

Besonders verstörend ist eine Situation, in der ein Spieler einen Pal als lebenden Schutzschild in einem Feuergefecht verwendet

Man könne die Viecher sogar schlachten und aufessen!

Was sagt die Community? Das alles hat für eine kontroverse Diskussion gesorgt. Viele Spieler fanden die Idee, mit Pokémon zusammen wie in CoD rumzuballern und krasse Action zu erleben, ziemlich cool. Andere Spieler wiederum regierten mit Sarkasmus auf die Idee des Spiels, wie User Top Kek:

Endlich ein Pokémon-Spiel mit Zwangsarbeit, Sklaverei, Kriegsverbrechen, Waffen, Eugenik, Wilderei und zerstörbaren Umgebungen. Vielen Dank Pocket Pair.

Entwickler fühlt sich missverstanden

Was ist Palworld laut den Entwicklern nicht? Takuro Mizobe, der Chefentwickler beim Studio Pocketpair (bekannt von Craftopia), freut sich über den regen Zuspruch, den sein Spiel findet, ist aber auch etwas verwundert darüber, was die Spieler letztendlich vom Spiel erwarten:

Ich freue mich über das viele positive Feedback, dass wir erhalten haben, aber ich habe gemischte Gefühle dabei. Das liegt daran, dass Palworld eigentlich komplett anders ist als Pokémon.

Laut dem Entwickler sei das Spiel ein knallharter Survival-Shooter, der sich viel näher an Spielen wie ARK orientiert, als an einem beliebigen Pokémon-Spiel.

Der große Unterscheid zu Spielen wie ARK oder Conan Exiles sei bei Palworld, dass man seine Pals nutze, um Sachen zu erledigen.

Dabei sei man aber nach wie vor seinem Gewissen unterworfen. Nur weil man die putzigen Pals versklaven, töten und essen könne, müsse man das nicht tun. Niemand zwinge den Spieler zu solchen fragwürdigen Aktionen:

Man spricht über Palworld, als wäre es ein böses Spiel ohne Herz, doch das ist nicht unsere Absicht. Wenn du aber hungrig bist und bald daran stirbst, würdest du aber auch alles tun, um zu überleben, gell? Palworld ist ein Spiel, bei dem wir einen hohen Grad an Freiheit implementieren und Spielern bleibt es überlassen, was genau sie anstellen.

Bleibt nur die Frage, was Spieler jetzt genau im Spiel anrichten werden, wenn man sie auf eine Welt voller putziger kleiner Biester loslässt. Womöglich bilden sich ja sogar verschieden Spieler-Fraktionen, die für die Freiheit der Pals kämpfen und sie gegen ausbeuterische Sklaventreiber verteidigen werden?

