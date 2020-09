Ich verstehe jetzt, wieso Craftopia trotz Early Access so gefeiert wird

Das Survival-Action-RPG Craftopia befindet sich erst seit dem 4. September in der Early-Access-Phase auf Steam und verzeichnet seither über 20.000 aktive Spieler bei einer positiven Wertung von 79%. MeinMMO-Autor Sascha Asendorf hat sich den Titel angesehen und versteht jetzt, wieso es so gefeiert wird.

Ich habe mich am Wochenende erstmals in die kunterbunte Welt von Craftopia gestürzt. In einem schicken Anime-Stil gehalten, ist Craftopa ein Survival-Action-RPG, das nicht nur an Zelda erinnert, sondern auch Features aus Pokémon und Satisfactory mit sich bringt. Und auch, wenn ich eigentlich wenig Zeit zum Zocken habe und mir die Lust auf Survival-Titel aktuell vergangen ist, hat mich Craftopia in seinen Bann gezogen.

Ich habe mittlerweile schon etwa 10 Stunden auf der Uhr, allerdings nur Solo. Den Multiplayer schaue ich mir noch an.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

So habe ich die ersten Stunden in Craftopia verbracht: Jeder Held fängt mal klein an und das gilt auch für meinen Charakter in Craftopia. Wobei das nicht ganz zutrifft, denn offenbar habe ich die Erde mit einem Atomschlag zerstört. Mir wird von den Göttern eine zweite Chance gegeben und ich darf mir eine neue Welt erstellen, nachdem ich mir im Editor einen Charakter erstellt habe.

In meiner neuen Heimat sammle ich anschließend Ressourcen wie Steine, Kupfer und Holz, baue damit aus meinem Inventar heraus oder mit Hilfe der Werkbank immer bessere Ausrüstung und kann sogar wie in Age of Empires im Zeitalter aufsteigen, um neue Rezepte freizuschalten. Das fand ich schon echt cool und mein Sammeltrieb wurde geweckt, ich wollte unbedingt in fortgeschrittene Zeitalter ankommen.

Mit jedem Zeitalter benötige ich mehr Ressourcen

Nachdem ich einige Ressourcen gesammelt habe, konnte ich dann auch aufsteigen. Die neu freigeschalteten Rezepte habe ich direkt ausprobiert und meine Ausrüstung auf den neuesten Stand gebracht. Das coolste neue Gadget war aber das Hoverboard, mit dem ich erstmal über die Insel geheizt bin und im Tony-Hawk-Stil kleine Kunststücke vollführt habe.

Mit dem Hoverboard macht das Reisen deutlich mehr Spaß

Bei der Erkundung bin ich dann auch auf diverse Schatztruhen gestoßen, die allerlei Items und Ressourcen beinhalten sowie auf zwei Dungeons, die diverse Herausforderungen bieten. So musste ich im ersten Dungeon mit einem Hoverboard innerhalb des Zeitlimits das Ende erreichen, während ich im zweiten einen großen Endboss erledigen musste, der mir ganz schön zugesetzt hat. Beim Abschluss eines Dungeons gibt es einen Runenstein und viele Schatztruhen als Belohnung. Die Runensteine werden beispielsweise benötigt, um sich bei den Göttern zusätzliche Verbesserungen zu kaufen.

Ist man mit der Insel durch und hat bereits ein Portal konstruiert, kann man gegen Bezahlung von Rohstoffen weitere Inseln entdecken. Insgesamt gibt es 121 Inseln zu erkunden. Ich hatte bereits auf den ersten 3 meinen Spaß.

Die gesamte Welt besteht aus 121 Inseln, die zufällig angeordnet sind

Deswegen braucht es die anderen Inseln: Die eigene Basis lässt sich zwar ganz einfach auf der Startinsel errichten und Craftopia bietet mir dazu zumindest einfache Möglichkeiten wie Wände und Böden. Diverse Materialien oder unbegrenzte Rohstoffvorkommen lassen sich jedoch nur auf den weiteren Inseln finden. Auch die Dungeons, um an weitere Runensteine zu kommen, sind auf jeder Insel verteilt.

Mit dem Voranschreiten auf den Inseln, werden auch die Gegner zunehmend stärker. So habe ich bereits auf der 2. Insel einen Drachen entdeckt, der mich kurzerhand gegrillt hat. Um dem entgegenzuwirken, muss auch der eigene Charakter stärker werden und das geschieht durchs Aufsteigen im Level, Verteilen von Skillpunkten und Ausgeben von Runensteinen.

So funktioniert der Charakterfortschritt: Wie in einem typischen RPG sammle ich durchs Töten der Tiere und Monster auf den Inseln und Dungeons Erfahrungspunkte. Quests oder eine Story gibt es nicht, an Letzterem arbeiten die Entwickler aber. Mit jedem Level-Up gibt es einen Skillpunkt, der in die bisher über 30 Skills investiert werden kann. Darunter fallen passive Fähigkeiten wie eine Lebensregeneration oder aktive Angriffs- und Heil-Skills.

Mit den gesammelten Runensteinen kann ich auf jeder Insel an einer Gottheit Upgrades für die eigenen Lebenspunkte oder dem Manapool kaufen. Die muss ich aber erst einmal erreichen und baue wie in Fortnite einfach eine Rampe in den Himmel, um so zur fliegenden Basis der jeweiligen Gottheit zu kommen. In meinem Fall hat mich Anubis empfangen, zumindest sah er wie der ägyptische Gott der Todesriten aus.

Mit den Runen können die Lebenspunkte, das Mana und die Ausdauer verbessert werden

Je stärker ich werde, desto weiter kann ich voranschreiten. Die Dungeons werden auch nicht leichter und vermutlich werde ich mir einen Koop-Partner für mein weiteres Vorgehen suchen. Der Multiplayer- beziehungsweise Koop-Modus befindet sich noch in einer sehr frühen Entwicklungsversion und funktioniert über Steam nicht einwandfrei.

Mit ein paar Tricks, beispielsweise dem Programm Hamachi, lässt sich das Problem jedoch lösen und Craftopia kann mit Freunden genossen werden. Gemeinsam lassen sich auch die verschiedenen Features und über 1000 Items schneller erkunden und nützlich einsetzen.

Das halte ich von Craftopia

Übers Wochenende hatte ich sehr viel Spaß mit Craftopia und konnte erste Eindrücke sammeln. Natürlich bin ich noch lange nicht am Ende, 118 Inseln wollen noch von mir erkundet werden und ich habe bei Weitem noch nicht alle Items gefunden.

Das gefällt mir: Als Anime-Fan gefällt mir der Stil zwischen Anime und Zelda von Craftopia sehr gut und ich mag es, in dieser bunten Welt herumzurennen und alle Geheimnisse zu erkunden. Die Animationen des eigenen Charakters wirken flüssig und die Kämpfe machen mit den verschiedenen Waffen und Skills Spaß.

Der Genre-Mix und die unterschiedlichen Features sowie die unglaubliche Vielfalt der zu bauenden Objekte zwingen mich wie in Minecraft zum herumexperimentieren. Es war schon ein kleines Erfolgserlebnis, als ich wie in Pokémon ein Reh geschwächt habe, dann in einer Art Pokéball fangen konnte, um es dann in einem Hamsterrad laufen zu lassen, damit Strom erzeugt wird.

Erst einfangen und dann ins Hamsterrad werfen: So produziert man Strom

Für eine frische Early Access läuft Craftopia einfach sehr gut, hat aber auch ein paar Mängel.

Das gefällt mir nicht: Das Spiel stammt aus Japan und das merkt man Craftopia auch an. Die übersetzten Texte sind oftmals nicht sehr sinngemäß und verwirrend. Es kommt häufig vor, dass man gar nicht so recht weiß, was man mit dem jeweiligen Item tun soll, da die Beschreibung absoluter Bockmist ist.

Aber auch das Sounddesign ist ein Dämpfer, so habe ich mich dabei erwischt, wie ich auch ohne Ton stundenlang weiter gezockt habe. Dabei meine ich gar nicht die Hintergrundmusik, die ist nämlich sehr schön und auch die Umgebungs-Sounds passen ins Bild. Es ist aber wirklich nervig, wenn ich ein Tier Jage, das dann beim Tod klingt wie ein Luftballon, der seine Luft verliert. Einige Sounds scheinen grundsätzlich auch noch zu fehlen.

Auch die KI scheint noch nicht ausgereift zu sein. So stürzen sich Tiere gerne ins Wasser und sterben einfach oder bleiben irgendwo hängen. Lediglich die Bosse scheinen da besser zu agieren. Um zu den besten Survival-Games 2020 zu zählen, fehlt aber noch ein bisschen.

Pro Schön bunter Anime-Stil

Mehr als 1000 Items schon zum Start

Cooles Fortschritts-System mit über 30 Skills und 50 Verzauberungen

121 Inseln zum Erkunden Contra KI schwächelt noch

Diverse Sounds fehlen oder wirken falsch

Texte sind noch fehlerhaft übersetzt und verwirrend

Es muss während der geplanten einjährigen Early Access zwar noch stark nachgebessert werden, empfehlen kann ich Craftopia aber dennoch. Denn trotz der Fehler habe ich bereits sehr viel Spaß mit dem Titel und im Laufe der EA kann es hoffentlich nur besser werden. Wenn euch Spiele im Anime-Stil gefallen, schaut euch doch auch mal Genshin Impact an.