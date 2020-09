Craftopia (PC) erschien am 4. September im Early Access auf Steam und kommt dort gut an. Das Spiel mischt verschiedene Genres und vereint sie in einer kunterbunten Welt. Wegen der vielen Freiheiten und Möglichkeiten kommt es bei den ersten Nutzern gut an.

Was ist das für ein Spiel? Craftopia ist nach Aussage der japanischen Entwickler POCKET Pair ein Multiplayer-Survival-Action-Game und damit ist noch längst nicht alles genannt, was das Spiel ausmacht:

Ihr startet damit, einen Charakter zu erstellen und mit diesem eine offene Welt zu erkunden.

Darin könnt ihr Bäume fällen, Steine hacken, angeln, wie man es aus Sandbox-Spielen kennt.

Außerdem könnt ihr Tiere fangen (mit einem Kristall) und sie für Züchtungen verwenden, was ein wenig an Pokémon erinnert.

Ihr könnt automatische Produktionsketten errichten, um aus euren Pflanzen oder Tieren neue Produkte zu erstellen, wie im Fabrik-Simulator Factorio.

Gleichzeitig könnt ihr auch kämpfen und Dungeons erkunden. Dazu stehen euch Waffen, Skill-Trees und Zauber zur Verfügung.

Zudem müsst ihr selbst Nahrung zu euch nehmen, wie in Survival-Spielen.

Das alles findet in einer kunterbunten Grafik statt, die etwas an Zelda: Breath of the Wild erinnert.

Der Trailer zu Craftopia gibt euch eine kleine Übersicht darüber, was in diesem Koop-Spiel alles möglich sein soll:

Wie funktioniert der Multiplayer? Craftopia ist kein MMO mit persistenten Servern, sondern ein Solo- oder Koop-Spiel. Ein Nutzer kann eine Welt „hosten“ und bis zu 7 weitere Spieler aufnehmen.

Die können dann gemeinsam die Welt durchstreifen, Gegner bekämpfen oder eben riesige Fabriken bauen.

Was kostet Craftopia? Craftopia könnt ihr derzeit bei Steam für 18,89 Euro erwerben. Damit ist es 10% günstiger als regulär. Da kostet es 20,99 Euro.

Craftopia mischt viele Genres, macht aber nicht alles perfekt

Wie kommt das Spiel an? Craftopia startete am 4. September um 12:00 Uhr unserer Zeit in den Early Access und bekam seitdem bereits über 1.200 Reviews. 76% dieser Bewertungen fielen positiv aus.

Die Nutzer schreiben zum Spiel:

Ramsis schreibt: „Es ist ein ziemlich entspanntes Spiel, wenn ich ganz ehrlich bin. Das Spiel ist dort schön, wo es wichtig ist, bietet viele Optionen für den Kampf, und natürlich ist es ein gigantisches Sandbox- und Survival-Spiel. Stellt euch das Spiel wie eine Erweiterung von Breath of the Wild vor, mit vielen Nebeninhalten und dummen Dingen, mit denen ihr experimentieren können. Um die 20 Dollar ist ein ziemlich vernünftiger Preis für ein Sandbox-Spiel, bei dem man herumlaufen und sich so albern wie möglich verhalten kann …“

Dirt Nasty sagt: „[…] Einige der Gründe, warum ich denke, dass das Spiel ein großes Potential hat: Viele Bewegungsmöglichkeiten – Man kann laufen, kriechen, sprinten, ausweichen, gleiten, kletten, sich an Wänden festhalten und es gibt „Slow Time“ in der Luft. Die Kampfanimationen sind sehr fließend. Es gibt viele Handwerks-Optionen. Der Art-Style und die Ästhetik sind gelungen.

Der Nutzer D3athbySp0rk lobt in seiner langen Review die Optik, den leichten Einstieg und das generelle Gameplay, kritisiert aber den Sound und einige Bugs. Zusammenfassend schreibt er: „Dieses Spiel ist sehr stark im ‚Early Access‘. Wenn ihr bereit seid, ein ‚Early Adopter‘ zu sein, dann könnt ihr genießen, was das Spiel zu bieten hat, obwohl es nicht viel ist. Es ist immer noch umfangreich und man kann viel Spaß daran haben. Wenn ihr auf der Suche nach einer tiefgreifenden Erfahrung seid, ist es meiner Meinung nach am besten, abzuwarten, wohin die Entwicklung geht und was Pocket Pair hinzufügt. Es gibt eine ganze Reihe von Fertigkeiten und einige Waffen/Gegenstände, die in den Menüs angezeigt werden, aber mit der Aufschrift ‚coming soon‘ ausgesperrt sind.“

In Craftopia könnt ihr viele Rollen einnehmen, beispielsweise die eines Farmers.

Allerdings gibt es auch Kritik an dem Spiel. So soll die Performance noch nicht optimiert und es sollen noch einige Bugs und Glitches im Spiel sein. Zudem gibt es wohl viele Probleme in der Übersetzung ins Englische und mit dem Multiplayer:

Der Nutzer Lograin schreibt: „Vorsicht! Das Spiel ist noch nicht ins Englische übersetzt, nur einige wenige Menüpunkte sind bisher überarbeitet. Man kann auch scheinbar die Auflösung nicht ändern …“

Der Nutzer Lexe hat viele Bugs gefunden: „Derzeit ist der Multiplayer unspielbar, Crafting-Stationen verschwinden plötzlich, kosten aber trotzdem Ressourcen, Tiere sterben nicht wie geplant, Rubberbanding in Dungeons, viele Bugs.“

Sneakiest Bear beschreibt die Situation von Craftopia so: „Man kann Hoffnungsschimmer in diesem Spiel sehen, aber in seinem jetzigen Zustand ist es nicht spielbar. Die grundlegenden Aspekte des Spiels sind vorhanden, aber es ist weit entfernt von einem Produkt, das ich gerne bezahlen würde. Dinge wie schiefe Animationen, Bewegung, die Art und Weise, wie sich Ihr Charakter beim Spielen anfühlt, sind nicht angenehm, es ist schwer zu beschreiben, aber wenn man es spielt, fühlt sich etwas ‚daneben‘ an. Es fühlt sich eher an wie ein Pre-Alpha als ein Early-Access, und es hätte definitiv mehr Zeit bis zur Veröffentlichung im Early-Access geben sollen. Es ist ein Spiel, auf das man in Zukunft ein Auge haben sollte, aber im Moment würde ich es nicht empfehlen.“

Wer nicht als Farmer leben möchte, kann in Craftopia auch Dungeons erkunden und Bosse bekämpfen.

Wer kooperative Spiele in diesem Art-Style mag, sollte sich Genshin Impact ansehen. Dieses Open-World-Spiel erscheint Ende September für PC, Konsolen und Smartphones, legt jedoch seinen Fokus auf Rollenspiel-Elemente und Kämpfe. Zudem ist es ebenfalls kein MMO.

Wer hingegen lieber Sandbox-Spiele und den Überlebenskampf bevorzugt, findet in unserer Liste mit den besten Survival-Spielen vielleicht einen neuen Titel.