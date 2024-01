Was bedeuten die Daten? „Mindestanforderungen“ bedeutet, dass ihr das Spiel überhaupt spielen könnt. Oftmals bedeutet das Gaming in 720p (HD) mit 30 FPS und niedrigen Einstellungen. Ihr solltet daher nicht zu viel erwarten.

Was muss man beachten? Die Systemanforderungen von Palworld können sich in den nächsten Monaten noch ändern. Denn Palworld ist zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 23.01.24) noch ein sogenannter „Early Access“-Titel.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to