Palworld ist gestartet – Pokémon-Fans sind wütend: „Ganz dreist geklaut“

Expeditions: Rome ist ein rundenbasiertes Strategiespiel aus dem Jahr 2022, in dem ihr den Willen Roms in der ganzen Welt umsetzen sollt.

Schadet das Palworld? Zumindest aktuell scheint die Kritik an Palworld weitestgehend zu verrauchen. Seit dem Start des Early Access auf Steam geht es dem Spiel ziemlich gut. Zum aktuellen Zeitpunkt (19.01.2024, 12:30 Uhr) tummeln sich mehr als 210.000 Spieler in Palworld und die Reviews sind zu 85 % positiv.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist die Kritik an Palworld? Auch wenn das grundsätzliche Prinzip des „Monstersammelns“ inzwischen von vielen Spielen aufgegriffen wurde, finden Fans vor allem die Ähnlichkeit vieler Pals zu bekannten Pokémon bedenklich. Der Vorwurf lautet hier, dass sich die Macher von Palworld an den beliebtesten Designs bedient und diese dann mit minimalen Änderungen in ihr eigenes Spiel übernommen haben.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to