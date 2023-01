Nintendo lässt Video von YouTuber sperren, der ein geheimes Zelda-Spiel entdeckt hat – Der schießt jetzt zurück

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Was war das eigentlich für ein Spiel? Die ersten Konzepte skizzierten ein Spiel, das man grob als ein XCOM im Zelda-Universum beschreiben könnte. Final Fantasy brachte später mit „Final Fantasy Tactics“ ein Spiel, das dem „Heroes of Hyrule“ wohl ähnlich gewesen wäre.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gill denkt: „Ihre Absicht war es, dieses Stück journalistischer Arbeit aus dem Internet zu löschen, weil ihnen nicht gefiel, was es enthüllte“ ( via twitter.com ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zusammen mit dem damaligen Entwickler Paul Tozour machte DidYouKnowGaming? eine Doku aus dem Thema. Der Titel: „LOST Zelda Game for Nintendo DS: Heroes of Hyrule“.

Insert

You are going to send email to