Früherer Star des deutschen YouTube kritisiert die Idealisierung von Influencern – Verrät, wie er eigentlich drauf ist

Warum macht er das Video? Taddl spricht in seinem Video die aktuelle Welle von Influencer-Skandalen an, die 2024 schon zum vorläufigen Karriere-Ende zweier deutscher Twitch-Stars geführt hat. Der Content Creator sieht darin etwas Gutes, denn Menschen würden endlich sehen, dass man Influencer nicht idealisieren sollte.

Wie geht es jetzt weiter? Der Content Creator verkündet das Ende seiner Online-Persona „Taddl“ und will sich erstmal aus dem Internet zurückziehen. Auf seinem YouTube-Account und Instagram-Profil gibt es keine Inhalte mehr. Musik will er zwar noch weiterhin machen, aber erstmal „nur für sich selbst.“

Wie soll er wirklich sein? Der Content Creator sagt von sich, er habe schon seit seinen Teenie-Jahren an seinem Image gearbeitet. Was andere von ihm denken, sei für ihn immer am wichtigsten gewesen. In Wahrheit sei er jedoch ein „notorischer Lügner, Hochstapler und Blender“. Er glaubt zudem, möglicherweise eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zu haben.

Online hatte der Content Creator ein sorgsam gepflegtes Saubermann-Image, doch damit will er nun aufräumen. In einem YouTube-Video vom 14. Juli 2024 verspricht er, die Wahrheit über sich zu erzählen.

