Influencerin Anni The Duck meldet sich zurück: „Ich bin gebrochen”

Die Twitch-Streamerin Anissa “Anni The Duck” Baddour veröffentlicht ein weiteres Statement, um nach schweren Anschuldigungen ihrer Ex-Partnerin Reved und ihrer Freundin Mowky Stellung zu beziehen. Ihr erstes Statement wurde insgesamt nicht gut aufgenommen, was sie zu einer erneuten Erklärung ihrer Situation veranlasst. Die 26-Jährige sagt: Sie habe durch den öffentlichen Diskurs alle Aufträge verloren, sei gebrochen und ziehe sich zurück.

Was hat Annie veröffentlicht? Die Twitch-Streamerin Anni hat am 28. Mai gegen 21:30 Uhr ein weiteres Statement auf X veröffentlicht, um nach ihrem ersten Statement nochmals Stellung zu beziehen.

Ihr erstes Statement, das als langes Video erschien, sei insgesamt nicht gut angekommen. Sie habe viel darüber nachgedacht, mit verschiedenen Therapeuten gesprochen und versucht, sich zu reflektieren.

Zu ihrem ersten Statement kam es nach schweren Anschuldigungen ihrer ehemals besten Freundin Mowky und ihrer Ex-Partnerin Reved.

Anni sagt: Im 1. Statement wollte sie zu viel erklären

Worum geht es in dem Statement? Zu Beginn ihres Statements schildert sie, dass sie das Gefühl hatte, bei ihrem ersten Statement den Anschuldigungen ihr gegenüber mehr Kontext geben zu müssen. Sie sehe jedoch ein, dass einiges davon unsensibel gewesen sei.

Ihr sei nun bewusst, dass eine direkte Entschuldigung besser gewesen wäre als lange Erklärungen. Sie hätte sich direkt entschuldigen müssen. Das wisse sie nun. Diese Entschuldigung reicht sie nun nach:

Deshalb: Es tut mir von Herzen leid! Ich bitte um Verzeihung. Es tut mir leid, dass Menschen um mich herum aufgrund meines Verhaltens und Aussagen von mir verletzt wurden. Es tut mir leid, dass ich euch enttäuscht habe. Anni The Duck

Weiterhin schildert sie, dass sie sich neben dem bereits vorhandenen Therapeuten noch weitere Therapeuten gesucht habe und sich aktuell täglich in Gesprächen befinde.

Hierbei versuche sie, nach eigenen Aussagen, herauszufinden, weshalb sie Dinge anders empfinde als die Leute, die sie beschuldigt haben.

Anni The Duck sagt: Sie hat alle Aufträge und Partner für 2024 verloren

Was waren die Konsequenzen aus ihrem Shitstorm? Die ganze Diskussion um AnniTheDuck und ob sie beispielsweise ihre Katzen misshandelt habe, hat laut ihren Aussagen weitreichende Konsequenzen für sie und ihre Mitarbeiter. So sagt sie in ihrem Statement:

Der brutale öffentliche Diskurs hat dazu geführt, dass ich meine Aufträge sowie Werbe- und teilweise auch sonstige Vertragspartner für das laufende Jahr verloren habe. Dies hat massive Auswirkungen auf mein Privat- und Berufsleben. AnniTheDuck auf X

Weiter schreibt sie in ihrem Statement, dass dieser Rückzug ihrer Partner zur Folge hatte, dass sie alle Projekte und Drehs absagen musste. Dies hat laut ihrer Aussage nicht nur Konsequenzen für sie selbst, sondern auch für ihre Mitarbeiter und Freelancer, mit denen sie zusammengearbeitet hat.

So weist sie in diesem Statement darauf hin, dass sieben Freelancer nun ohne Aufträge dastehen und sie ihr Bestes gibt, ihnen bei der Vermittlung von Aufträgen zu helfen.

Ihr habt’s vielleicht gemerkt: ich bin gebrochen

Wie geht es in Zukunft weiter? Zuletzt sagt sie in ihrem Statement, dass sie gebrochen sei und Zeit benötige. Sie sei körperlich und mental nicht in der Lage, ihren Job auszuüben, in dem sie Menschen unterhalte.

Ihre Konsequenz daraus sei, dass sie als Content-Creatorin erstmal aufhöre und nicht wisse, wie es weitergehen werde. Sie bemühe sich nun um Selbstreflexion und wolle ihr Leben neu zu ordnen.

