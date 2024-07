„Langsam fühl ich mich komplett verarscht“ – Mowky äußert sich zum Comeback-Stream von Anni The Duck auf Twitch

Ende Juni überraschte die in Ungnade gefallene Influencerin Anissa „Anni The Duck“ Baddour mit einem kurzfristigen Stream auf Twitch. Der kam alles andere als gut an und könnte ihr nun weitere Schwierigkeiten einhandeln.

Was ist die aktuelle Situation rund um Anni The Duck? Gegen die Twitch-Streamerin waren Anfang Mai Vorwürfe von ihrer einstigen besten Freundin Mowky erhoben worden. Immer mehr Online-Persönlichkeiten stimmten ein. Daraus entwickelte sich ein riesiger Skandal, der Anni The Duck Sponsoren kostete und schließlich zu ihrem Karriere-Ende führte.

Am Abend des 28. Juni 2024 meldete sich die Streamerin jedoch überraschend zurück auf Twitch. Im Stream stritt sie Vorwürfe ab, ihre Katzen schlecht behandelt zu haben, sprach über Drohnachrichten an sie und erklärte, dass sie zurück nach Deutschland ziehen werde.

Zudem berichtete Anni The Duck davon, in einer Therapie an sich zu arbeiten. Der Stream wurde gemischt aufgenommen: Während sich die Community der Streamerin freute und sie mit Subs willkommen hieß, sahen Nutzer der sozialen Netzwerke das Comeback eher kritisch.

Auch Mowky, mit deren Vorwürfen alles angefangen hatte, reagierte alles andere als begeistert auf den Stream.

Nach Mowky meldete sich auf die Twitch-Streamerin Reved zu Wort, die mit Anni The Duck in einer Beziehung gewesen war:

Hartes Urteil von Mowky: „2,5 Stunden Scheiße gelabert“

Was hat Mowky zu sagen? Die Streamerin ist offenbar richtig sauer. Sie wirft ihrer einstigen Freundin vor, „2,5 Stunden lang Scheiße gelabert zu haben.“ Dabei ist das Problem offenbar nicht, dass Anni The Duck ein Comeback gewagt hat.

Mowky vergleicht sie mit der amerikanischen Streamerin SSSniperwolf, die „alle zwei Wochen“ gecancelt werde – Comebacks seien aber absolut in Ordnung, denn irgendwie müsse man ja Geld verdienen. Die Twitch-Streamerin erklärt, dass Anni The Duck auch einfach über Fußball hätte reden können, wie sie es später im Stream auch tat.

Dass sie stattdessen aber Vorwürfe gegen sich abgestritten und relativiert hat, missfällt Mowky. In ihren Augen macht dieses Verhalten das abschließende Statement von Anni The Duck nichtig. Darin hatte sich die Streamerin für ihr Handeln entschuldigt und schien Fehler einzugestehen. “So langsam fühle ich mich einfach komplett verarscht”, so Mowky.

Den gesamten Stream findet ihr aktuell noch auf dem Twitch-Kanal von Mowky. Einen Zusammenschnitt findet ihr im Video des Meinungs-Bloggers AlphaKevin:

Diese Konsequenzen zieht Mowky: Wie die Twitch-Streamerin erklärt, möchte sie jetzt ein aufwendiges Video produzieren, in dem sie offenbar Beweise für angebliche Unehrlichkeiten von Anni The Duck liefern will. Was sie bisher erzählt hat, soll nämlich nur „die Spitze des Eisbergs“ gewesen sein.

Mowky betont, dass es ihr keinesfalls um Rache geht, sondern um Gerechtigkeit: Schließlich sei versucht worden, ihr Leben zu zerstören. Noch wollte die Twitch-Streamerin nicht verraten, was genau im Stream von Anni The Duck „Bullshit“ gewesen sei. Sie verspricht jedoch, dass man nach ihrem Video nachvollziehen können wird, warum sie so wütend sei.

Bis dahin heißt es wohl abwarten.

Angefangen hat alles mit einer Donation über 2,50 €, die Mowky in ihrem Marathon-Stream Anfang Mai erhalten hatte. Wie das die deutsche Twitch-Szene ins Chaos stürzen und im Karriere-Ende zweier großer Content Creator münden konnte, könnt ihr hier nachlesen: Wie 2,50 € das deutsche Twitch ins Chaos stürzen und zum Karriere-Ende von 2 Influencern führen