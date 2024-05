„War ein missgünstiger Mensch“ – Unge gesteht Fehler ein, zieht sich von Twitch und YouTube zurück

Der Twitch-Streamer Simon „Unge“ Wiefels äußerte sich am 27. Mai 2024 zu Vorwürfen seiner Ex-Freundin Rachel und des YouTubers Vik alias iBlali. Er möchte sich vorerst aus der Influencer-Welt zurückziehen und eine Therapie machen.

Was ist die Situation?

Am 26. Mai veröffentlichte Unges Ex-Freundin Rachel ein Video, in dem sie darüber sprach, wie sie ihre Beziehung mit dem Twitch-Streamer erlebt habe. Sie spricht von missbräuchlichem Verhalten und wirft Unge vor, ihre Katze schlecht behandelt zu haben.

Es folgte ein Video des YouTubers Vik, auch bekannt als iBlali, der berichtete, wie Unge ihm das Leben im Influencer-Paradies Madeira zur Hölle gemacht haben soll. Die Ungereimtheiten zwischen den beiden sollen auf einen ungelösten Konflikt aus dem Jahr 2015 zurückgehen.

Nachdem Unge sich auf X, ehemals Twitter, kurz zu den Vorwürfen geäußert hatte, veröffentlichte er auf YouTube am 27. Mai 2024 ein ausführliches Statement und verabschiedete sich vorerst.

Einige der bekanntesten Namen der deutschen Twitch- und YouTube-Szene wohnen auf Madeira.

Beziehung mit Rachel sei „von beiden Seiten toxisch“ gewesen

Was steckt im Statement? In dem 42-minütigen Video geht Unge auf 3 Aspekte ein: Seine Beziehung zu Rachel, den Konflikt mit Vik und die Enthüllung, dass er sich auf X mit einem Fake-Account selbst in Schutz genommen haben soll.

Das sagt Unge zu Rachel: Unge streitet ab, der Katze seiner damaligen Freundin gegenüber gewalttätig geworden zu sein. Er sagt, der Kater sei schon vorher ängstlich gewesen und habe schlechte Erfahrungen insbesondere mit Männern gemacht. Es habe ihn sehr traurig gemacht, dass das Tier Angst vor ihm hatte, er habe sich allerdings um ein gutes Verhältnis zu ihm bemüht.

Zudem streitet Unge ab, dass es zu körperlicher Gewalt gegenüber Rachel gekommen sei. Die Beziehung sei von beiden Seiten toxisch gewesen, man hätte sich viel gestritten und angeschrien, so der Twitch-Streamer. Er sei in der Beziehung emotional abhängig gewesen und habe sich nicht immer korrekt verhalten, oft geschrien und sei „insgesamt kein guter Beziehungspartner“ gewesen.

Unge wirft Vik Psychoterror vor, sagt, er habe vor ihm gewarnt

Wie war das mit Vik? Unge gibt zu, dass er ein Verhältnis mit der vorherigen Freundin von Vik begonnen hat. Er und der YouTuber seien sich jedoch nicht nahe genug gestanden, dass er darin ein großes Problem gesehen habe, für das er sich entschuldigen müsse.

Er gibt jedoch zu, dass er die Situation nicht so hätte handhaben sollen und „ein Arschloch“ gewesen sei.

Fehlverhalten sieht er allerdings vor allem bei Vik, der seine Ex-Freundin massiv bedrängt haben soll. Unge spricht von „Psychoterror“. Man habe sich zwar Jahre später so weit verstanden, dass man höflich miteinander umgehen konnte und auch zusammen an Events teilgenommen hat.

Als Vik dann nach Madeira gezogen sei, habe Unge zwar nichts mit ihm zu tun haben wollen, ihm allerdings nicht bewusst Steine in den Weg gelegt. Er habe anderen Influencern nicht verboten, etwas mit ihm zu unternehmen, sondern lediglich „seine Freunde gewarnt“.

Andere Influencer seien damals von sich aus nicht gut auf Vik zu sprechen gewesen und hätten mit ihm über den YouTuber gelästert, so Unge. Nun würden sich einige davon gegen ihn stellen, weil bei ihm „nichts mehr zu holen“ sei. Er bezeichnet sie als „Fähnchen im Wind“.

Hinter „Lurkgirly“ steckte tatsächlich Unge

Was war das mit dem Zweitaccount? Unge gibt zu, auf X einen Zweitaccount mit dem Namen „Lurkgirly“ betrieben zu haben, über den er sich selbst verteidigte. Das sei sehr peinlich gewesen. Auf X sagt der Twitch-Streamer in einem mittlerweile gelöschten Post allerdings, dass man das Thema auch nicht übertreiben müsse – die meisten Content Creator hätten so einen Account.

Das ganze Video könnt ihr euch hier anschauen:

Gibt Unge Fehlverhalten zu? Auf X veröffentlichte Unge ergänzend zu seinem Video noch eine zweiteilige Sprach-Aufnahme. Darin gab er zu, dass ein Großteil der Fehler bei ihm gelegen seien, er sei „ein missgünstiger Mensch“ gewesen und habe „ein absolut krankes Ego“ gehabt.

Er entschuldigt sich bei Vik und Rachel sowie bei allen Menschen, denen er weh getan habe.

Wie geht es jetzt weiter? Unge kündigte an, sich vorerst von der Online-Welt zurückzuziehen. Erstmal will er eine Therapie abschließen. Der Twitch-Streamer sagt zudem, dass er ohnehin ausgesorgt habe, er sei nicht darauf angewiesen, „seinen Ruf zu retten“, um weiter Content produzieren zu können.

In absehbarer Zeit sollen keine Inhalte von ihm kommen, mit denen er Geld verdient, er werde keine Placements annehmen. Allerdings behält er sich vor, sich auch während dieser Zeit in den sozialen Netzwerken zu äußern und vielleicht Eindrücke aus einem Leben zu teilen.