YouTuber berichtet, wie das Leben im Influencer-Paradies zu seiner persönlichen Hölle wurde

Unge veröffentlichte noch in der Nacht des 27. Mai ein Statement (via X ).

Die Jahre 2015 und 2021 seien die schwesten in seinem Leben gewesen, so Vik. Und in beiden Fällen hätte es etwas mit Unge zu tun gehabt.

Dennoch soll dieses Witzeln später der Ausschlag dafür gewesen sein, dass Unge ihn 2021 von der Insel „scheuchen“ wollte. Vik sagt: Unge habe nur so getan, als sei zwischen ihnen alles gut, als andere dabei waren. Habe aber offenbar weiterhin einen Groll gehegt, den er dann 2021 an ihm ausließ.

Das Verhältnis zerbrach laut Vik, als Unge mit seiner Ex-Freundin „Mara“ eine Beziehung einging und das vor ihm verheimlichte. Vik sagte, er hatte an dieser Situation lange zu knabbern, fiel auch in depressive Phasen. Letztlich bereinigte er die Situation aber und hatte den Eindruck, sich auch mit Unge wieder gut zu verstehen.

Bereits Anfang 2022 endete der Insel-Traum allerdings und Vik kehrte zurück nach Köln. In einem Video vom 27. Mai 2024 spricht der Content Creator nun offen darüber, was aus seiner Sicht damals vorgefallen ist.

