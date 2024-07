The Race schickt YouTuber ohne Geld von Marokko nach Köln, macht so viel Spaß wie 7 vs. Wild

David „DAVE“ Henrichs hat auf Joyn und YouTube ein neues Format gestartet, bei dem fünf YouTuber ohne Geld und Smartphone so schnell wie möglich von Marokko nach Köln kommen müssen. Die bisherigen Folgen von „The Race“ sind perfekt dazu geeignet, um die Wartezeit auf Staffel 4 von 7 vs. Wild zu überbrücken.

Was muss ich zu The Race wissen? Beim Rennen durch Europa geht es darum, dass fünf Content-Schaffende ohne Geld und Smartphone so schnell wie möglich von Marokko nach Köln kommen. Dabei ist es den Format-Verantwortlichen geglückt, einige frische Teilnehmer vor die Kamera zu locken, die nicht bereits in zig anderen YouTube-Formaten zu sehen waren.

Hier die Teilnehmer:

Die Regeln von The Race:

Sobald ein Teilnehmer das Ziel in Köln erreicht, ist das Spiel beendet und der Sieger steht fest.

Alle Teilnehmer haben die gleiche Ausrüstung und sind auf sich allein gestellt. Gegenseitige Unterstützung oder Team-Arbeit ist verboten. Auch die Hilfe von Behörden, Familien und Freunden ist nicht gestattet.

Die Ausrüstung darf nicht verkauft, verliehen oder getauscht werden.

Sie dürfen Hilfe und Geld von Fremden annehmen, diesen dabei aber keine Versprechen machen, die sie erst nach dem Rennen einlösen können (etwa: Geld kommt später via PayPal zurück). Auch die eigene Bekanntheit darf nicht gezielt ausgenutzt werden.

Am ersten Tag durften die Teilnehmer um 16:30 Uhr einen Umschlag öffnen, um eine Überraschung zu erhalten (die wir hier natürlich nicht spoilern).

Der GPS-Tracker muss durchgehend aktiv sein. Alle wichtigen Interaktionen müssen nachvollziehbar sein.

Schwarzfahren ist erlaubt. Wer einmal erwischt wird, bekommt eine Reisesperre von zwölf Stunden. Wer ein zweites Mal erwischt wird, fliegt aus dem Rennen.

Falls sich jemand schwer verletzten sollte, kann dieser mit einem Notfall-Handy um Hilfe rufen. Das bedeutet den Ausschluss aus dem Rennen. Zweimal am Tag muss jeder Teilnehmer mit dem Handy eine OK-Nachricht senden.

Kommerzielle Flüge sind verboten, Privatflüge sind erlaubt. Pro Anhalter darf nur eine Ländergrenze überquert werden.

Zwar nicht bei „The Race“ dabei, aber einer der wichtigsten deutschen YouTuber:

Was macht The Race so unterhaltsam? Geld für den FlixBus erschnorren? Oder doch arbeiten? Sein Glück beim Trampen versuchen? Schwarzfahren? Zwar haben die fünf Teilnehmer das gleiche Ziel vor Augen, doch fällt der Weg zum Ziel so unterschiedlich aus, wie die Charaktere selbst unterschiedlich sind.

Gleiches gilt für die Art und Weise, wie die Teilnehmer die Nächte durchstehen. Von schlaflosen Stunden unter freiem Himmel bis hin zu erholsamen Schlafphasen im Hotelzimmer ist wirklich alles dabei. Und da das Wetter teils echt ungemütlich ist, fühlt sich „The Race“ zeitweise wunderbar wie ein „5 vs. Wild“ an.

Wo kann ich The Race sehen? Das Format ist am 16. Juni 2024 auf Joyn.de gestartet, neun Folgen könnt ihr dort bereits kostenlos sehen. Am 30. Juni folgte die Veröffentlichung auf dem YouTube-Kanal von DAVE, dort ist am vergangenen Sonntag Folge 5 live gegangen. Jeden Mittwoch und Sonntag folgen weitere Episoden.

Für die Episoden des Formats gibt’s aber natürlich auch Reaction-Videos auf diversen anderen Kanälen, etwa bei Fritz Meinecke – Live oder beim Lattensepp, dem Reaktionskanal von Papaplatte.

Wer steht hinter The Race? Bereits 2014 hatte der Content-Schaffende David „DAVE“ Henrichs, den ihr zum Beispiel aus der ersten Staffel von 7 vs. Wild kennen könntet, die Idee für ein Format wie „The Race“. Damals schaute jedoch noch niemand die Videos des YouTube-Begeisterten.

Das hat sich in den vergangenen zehn Jahren deutlich geändert. Der Hauptkanal DAVE kommt auf 1,18 Millionen Abonnenten, der Zweitkanal MEHR DAVE auf 191.000 Abonnenten. Dazu kommen Projekte wie The Studio. Im Jahr 2021 sind so beispielsweise Einnahmen in Höhe von 381.710 Euro bei Ausgaben in Höhe von 304.792 Euro zusammengekommen.

Die bisherigen Folgen von „The Race“ sind perfekt dazu geeignet, um die Wartezeit auf Staffel 4 von 7 vs. Wild zu überbrücken. Alle Informationen zur neuen Staffel fassen wir euch in diesem Übersichtsartikel zusammen: 7 vs. Wild Staffel 4: Teilnehmer, Start und Location – Alle Infos zur neuen Staffel