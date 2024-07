7 vs. Wild Staffel 4: Teilnehmer, Start und Location – Alle Infos zur neuen Staffel

Die Vorbereitung von 7 vs. Wild Staffel 4 laufen bereits und auch die ersten Informationen zur neuen Staffel sind schon bekannt. Hier erfahrt ihr alles über die Gerüchte und bestätigten Infos zur 4. Staffel.

Bereits seit Januar 2024 ist bekannt: Es wird 7 vs. Wild Staffel 4 geben. Das hatten die Menschen hinter der Produktionsfirma Calivision in einem Interview bestätigt. Für das breite Publikum gab Format-Gründer Fritz Meinecke am 31. Mai dann die finale Bestätigung für die neue Staffel.

Wann startet 7 vs. Wild Staffel 4?

7 vs. Wild Staffel 4 startet ab Herbst/Winter 2024. Wenn die Episoden wieder demselben Muster wie bislang folgen, kann man die erste Episode Ende Oktober bis Anfang November erwarten. Bislang war die Serie auch immer bis Jahresende auf der Plattform der Erstausstrahlung abgeschlossen. Die letzte Folge könnte also wieder kurz vor dem 31. Dezember erscheinen.

Wo kann man die vierte Staffel schauen?

Die neue Staffel wird wieder vorab auf Freevee verfügbar sein. Der werbefinanzierte Videodienst von Amazon ist inzwischen in Prime Video integriert. Wie auch bei Staffel 3 der Survival-Serie werden die Folgen erst auf der Plattform erscheinen, bevor sie dann auf YouTube kommen.

7 vs. Wild Staffel 4 Kandidaten: Diese Teilnehmer sind dabei

Offiziell wurden noch keine Kandidaten bestätigt, aber es gibt Hinweise darauf, dass diese 7 dabei sind:

Influencer und Streamer LetsHugo

YouTuberin Julia Beautx

Fitness-Influencer Flying Uwe

Outdoor-Experte Fritz Meinecke

Outdoor-Influencer Stefan Hinkelmann (Survival_Deutschland)

Comedy-Influencerin Selfiesandra

Wildcard-Teilnehmer der Zuschauer

Hier wird die vierte Staffel der Serie gedreht

Der Drehort der neuen Staffel ist noch nicht offiziell bekannt. Spekulationen zufolge wird die neue Staffel aber wohl in Neuseeland gedreht werden.

Dem YouTuber nykesname wurde eine Präsentation für potenzielle Werbepartner von 7 vs. Wild zugespielt, in dem noch der Drehort Australien angedacht war. Inzwischen hatten aber mehrere der möglichen Teilnehmer zeitgleich ihren Standort auf Instagram auf Neuseeland, was den Ort glaubhaft macht.

Diese Änderungen gibt es bei der vierten Staffel

Die Regeln der neuen Staffel sind zwar noch nicht genau bekannt, Fritz Meinecke sagte in seinem Ankündigungsvideo zur neuen Staffel jedoch, dass es „mit Abstand die härteste, die es je gab“ werden wird. Man darf also gespannt sein, welche Änderungen es diesmal geben wird.

Vor allem welche und wie viele Gegenstände es in dieser Staffel sein werden ist unklar. Letztes Jahr drehte sich in der Vorbereitung alles um die Flasche, in die man alles hereinbringen musste, was man brauchte. Am Ende war das jedoch gar nicht mehr so wichtig: 7 vs. Wild lüftet Geheimnis von Staffel 3, um das sie viel Wirbel machten: Die Zuschauer sind enttäuscht