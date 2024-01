Die neue Staffel 7 vs. Wild ist offiziell bestätigt – Internationale Staffeln und eine weibliche Variante sind ebenfalls geplant

Während die dritte Staffel von 7 vs. Wild nun auch offiziell auf YouTube geendet hat, verrät der Geschäftsführer von Calivision Network nun, wie es für die Marke weiter geht.

Wo wurde die 4. Staffel bestätigt? Die 4. Staffel von 7 vs. Wild wurde von André Schubert, dem Geschäftsführer von Calivision Network, bestätigt. Calivision Network hat vor der dritten Staffel die Rechte an 7 vs. Wild erworben und produziert zusammen mit den einstigen Gründen Fritz Meinecke, Maximilian Kovacs und Johannes Hovekamp die Serie.

Schubert gab jetzt ein Interview, welches bei DWDL zu finden ist und äußerte sich dort umfangreich zu 7 vs. Wild.

Einer der Teilnehmer der 3. Staffel ist der Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla. Mehr zu ihm seht ihr bei uns im Video.

Staffel 4 ist bereits in Planung

Wie sieht es um Staffel 4 aus? André Schubert verriet im Interview: „Für Calivision Network geht es auf jeden Fall mit der Planung der vierten Staffel weiter. Einige Details müssen noch geklärt werden.“ Dass es eine 4. Staffel geben wird, scheint also schon klar. Zuletzt hatte Knossi mit „7 vs. Wild“-Gründer Maximilian Kovacs telefoniert und dort versucht, Infos zu Staffel 4 zu bekommen.

Wie genau eine 4. Staffel aussehen wird, hat Schubert noch nicht verraten. Allerdings betonte er das Interesse aus dem Ausland an 7 vs. Wild. Dass die Sendung auf Amazon Freevee lief, sei kein Zufall.

Im gleichen Zug sagte er, dass das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten von Amerika zu den wichtigsten Märkten gehören. Ob es wirklich internationale Staffeln geben wird, ist nicht klar.

Was hat es mit der weiblichen Variante auf sich? Dass 7 vs. Wild Amazon Freevee neben Content auch eine große Fan-Base geliefert hat, ist Schubert bewusst. Er sagt dazu:

Dieses Rezept wollen wir auf andere Formate anwenden. Diese haben nichts mit ‘7 vs. Wild’ zu tun – aber aktuell sind wir dran, ein weibliches Pendant zu kreieren. André Schubert bei DWDL

Hier können wir nur mutmaßen, worum es geht. Das Erfolgskonzept sollte aber klar sein: Berühmte Teilnehmer, die ihre eigenen Fans mitbringen, in ein Format einfügen, welches für Zuschauer interessant ist. Zuschauer durch prominente Gäste ins Format zu locken, machen viele Shows, zum Beispiel das Dschungelcamp.

Zum Dschungelcamp findet Schubert auch einige Worte: „Wir sind das ‚Dschungelcamp‘, aber in krass – mit echten Gefahren. Eine ähnliche Zuschauer-Größenordnung wie ‘Ich bin ein Star …’ haben wir ja auch schon.“

Was passiert nach 7 vs. Wild Staffel 3? Nach 7 vs. Wild Staffel 3 soll der Kanal wohl nicht mehr für 9 Monate brach liegen, zumindest ist dies eine Überlegung von Schubert.

Es ist verlockend, dieser Community da ein zusätzliches Format anzubieten. Wir haben einen Vorteil: Wir sind als Produzenten bestens informiert – wir haben gigantische Daten – und haben alle Sinne bei der Community. André Schubert bei DWDL

Hier würde uns eure Meinung interessieren, würdet ihr euch über ein anderes Format auf dem 7 vs. Wild Kanal freuen? Würdet ihr es nur schauen, wenn es etwas mit 7 vs. Wild zu tun hat, oder ist es euch schlicht egal? Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. RTL bringt übrigens die Vorlage von 7 vs. Wild nach Deutschland. Wie ähnlich sich die beiden Serien sind, erfahrt ihr hier.