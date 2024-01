Die neue Hintergrund-Folge von 7 vs. Wild hat endlich den Hype und Erfolg, der Staffel 3 fehlte

Bis jetzt lief die 3. Staffel von 7 vs. Wild nicht so wie sich die Fans erhofft hatten. Jetzt schafft ausgerechnet eine „Behind the Scenes“-Folge das Gefühl zu vermitteln, was den Fans in der Serie fehlte.

Um was für eine Folge geht es? Bei 7 vs. Wild erscheinen neben den normalen Folgen der Survival-Show, auch Folgen des „Making-of“-Formats „Behind the Scenes“. Hier soll den Zuschauern gezeigt werden, wie die Serie entsteht und wie das Leben der Produktion vor Ort abläuft.

Einer der Teilnehmer der 3. Staffel ist der Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla. Mehr zu ihm seht ihr bei uns im Video.

Mehr Action in der Hintergrund-Folge als sonst bei 7 vs. Wild

Was erlebten die Teilnehmer in der Folge? Nach dem Ausscheiden von Trymacs und Rumathra, über das ihr hier mehr erfahren könnt, gibt es in der Folge auch erstmalig Einblicke in das Leben der ausgeschiedenen Kandidaten. Viele Fans hatten sich dies bereits seit Staffel 2 gewünscht.

Die haben augenscheinlich eine gute Zeit in Kanada. Jan Schlappen nahm Fritz Meinecke und SurvivalMattin zum Brückenspringen mit. Der Freerunner hatte bei seinem Hobby wohl richtig Spaß und wirkte wie ausgewechselt im Vergleich zu der Zeit bei 7 vs. Wild. Den Grund für seinen Abbruch erfahrt ihr hier.

Was machten die Naturensöhne? Auch die Naturensöhne Andy Schulze und Gerrit Rösel haben wohl eine gute Zeit in Kanada, sie gingen mit Jan Schlappen angeln und zogen einige richtig große Fische aus dem Meer. Vermutlich wird Jan Schlappen dabei auch den Fisch geangelt haben, der später mit Rumathras Gepäck verloren ging.

Gemeinsam gingen alle ausgeschiedenen Teilnehmer auch noch Golfen. Das dürfte wohl für viele Fans das Highlight der Folge gewesen sein. Alle 7 Kandidaten bretterten mit Golf-Carts über den Golfplatz, Jan Schlappen zog blank und tauchte nach Golfbällen – und Golf spielten sie auch etwas.

Diese Szenen solltet ihr nicht verpassen, deshalb könnt ihr das Video hier direkt sehen. Die Golfszene geht ab ca. 21:16 los.

Die Fans lieben die Hintergrund-Folge

Warum lieben die Fans das Video? Das Video ist durchzogen mit Energie und Spaß, Hype und Erfolg, Dinge, die gerade in der aktuellen Staffel 3 von 7 vs. Wild eher zu kurz kommen. Durch die 14- statt 7-Tage Survival, unternehmen die Teilnehmer in den regulären Folgen recht wenig. Das „Behind the Scenes“-Format bietet hier diesmal die gewünschte Abwechslung.

Auf YouTube sammeln sich überwiegend positive Kommentare.

@gogara4442: „Also diese Folge BTS ist richtig geil, einfach zu sehen, was die so gemacht haben.“

@tizian48: „Noch nie so viel Spaß an einer BTS Folge gehabt!“

@ImperatoreLXXXVI: „Habe die Befürchtung, dass diese BTS Folge zum frühzeitigen Abbruch zukünftiger Kandidaten führen wird. Geil zu sehen, wie viel Spaß die Ausgeschiedenen gemeinsam noch hatten“

@FinanzenimGriff: „Jetzt ist mehr los außerhalb von 7 vs. Wild als bei 7 vs. Wild“

Mit dieser Folge hat die Produktion von 7 vs. Wild genau das geliefert, was die Fans wollten, und kommen damit gut an. Was die Produktion der Survival-Show allerdings nicht wollte, ist, dass die Teilnehmer ein verlassenes Dorf der Ureinwohner der Inseln finden, auf denen 7 vs. Wild gedreht wird. Ein Team lief jedoch so weit, dass sie auf einmal vor dem Dorf standen.