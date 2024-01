Trymacs futtert sich nach 10 Tagen Hungern einmal durchs Camp von 7 vs. Wild trotz Warnung der Ärzte

Bei 7 vs. Wild haben die Teams 14 Tage kaum zu essen. Nach dem Ausscheiden von Trymacs und Rumathra holten die beiden nach, was sie die letzten 10 Tage vermissen mussten.

Warum war das Team im Camp? Das Team von Maximilian „Trymacs“ Stemmler (29) und Wieland „Rumathra“ Welte (27) brach die Survival-Show ab, weil ihnen das Trinkwasser ausgegangen war. Über die genauen Gründe für ihren Ausstieg könnt ihr hier mehr erfahren.

In der neuesten Folge des 7 vs. Wild „Making-of“-Formats „Behind the Scenes“ sieht man die Ankunft des Teams im Camp. Das Team hatte wohl richtig Hunger, nach dem Sie 10 Tage lang kaum etwas Essbares gefunden hatten. Auch die Gemüse-Brühe, die sie dabei hatten, kann keine vollwertigen Mahlzeiten ersetzen.

Einer der Teilnehmer der 3. Staffel ist der Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla. Mehr zu ihm seht ihr bei uns im Video.

Die Teilnehmer ignorieren die Warnung der Ärzte

Wovor warnten die Ärzte? Die Ärzte warnten das Team davor, zu viel zu essen. Dies könne ihren Aussagen nach zu Verstopfungen, Durchfall und Magenkrämpfen führen.

Der Hunger des Teams schien jedoch ungebremst. Zunächst gab es eine kleine Mahlzeit, die den Teilnehmern erstmal genügen sollte, doch die Ärzte unterschätzen wohl den Hunger der Teilnehmer, denn dieser schien ungebremst.

Was futterten die Teilnehmer noch? Nach der kleinen Mahlzeit hatten die Teilnehmer noch mehr Hunger. Gegen ärztlichen Rat gab es zunächst Schokoriegel und einen Kaffee, dann eine Packung Chips für Trymacs.

Während Rumathra im Video erstmal nichts mehr zu sich nahm, legte Trymacs richtig los. Es wurde ihm eine riesige Schüssel Reis gebracht, dazu gab es noch verschiedene Hauptspeisen zum Abendessen.

Auch nach dem Essen scheint Trymacs noch Hunger gehabt zu haben. Der Twitch-Streamer ging und sein Teampartner zeigten einem Mitglied der Produktion ihr Gemüsebrühe-Pulver, dass sie die Tage über aßen. Anscheinend roch dieses so schlecht, dass Trymacs es nicht mal mehr riechen wollte, währenddessen aß er erneut einen Schokoriegel.

Hatten die Teilnehmer nach dem Essen Probleme? Ob die Teilnehmer nach dem Essen Probleme hatten, ist nicht bekannt. In Szenen am nächsten Tag wirkten Sie jedoch froh und munter. In ihrem Hotelzimmer wurden sie von den anderen ausgeschiedenen Teilnehmern überrascht, die sich in den Schränken versteckten.

In den nachfolgenden Tagen, während die anderen Teams immer noch ausgesetzt waren, hatten die ausgeschiedenen Teilnehmer allerlei Spaß bei Freizeitaktivitäten in Kanada. Vor allem auf dem Golfplatz blühten sie richtig auf. Mehr zum Freizeitspaß könnt ihr in unserem Artikel lesen: Die neue Hintergrund-Folge von 7 vs. Wild hat endlich den Hype und Erfolg, der Staffel 3 fehlte