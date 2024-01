Die Vorlage von 7 vs. Wild kommt nach Deutschland, doch wie ähnlich sind sich die beiden Serien?

7 vs. Wild ist ein großer Erfolg geworden. Bereits die 3. Staffel läuft nun auf YouTube und erreicht mit jeder Folge Millionen von Menschen. RTL hat sich jetzt die Rechte an der Vorlage „Alone“ gesichert, hier erfahrt ihr, wie ähnlich sich die beiden Serien sind.

Was ist Alone? Alone ist eine US-Survival-Show, die als Quasi-Vorlage von 7 vs. Wild gilt. Fritz Meinecke und andere Teilnehmer betonten immer wieder, dass sie sich Folgen der Show als Vorbereitung für ihre Zeit bei 7 vs. Wild angesehen haben. In der Serie werden Survival-Profis ausgesetzt, die alleine so lange überleben müssen, bis nur noch einer dabei ist.

Einer der Teilnehmer der 3. Staffel ist der Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla. Mehr zu ihm seht ihr bei uns im Video.

Die Unterschiede liegen im Detail

Welche Kandidaten sind bei Alone dabei? Der Unterschied zwischen den beiden Serien beginnt schon bei den Kandidaten. Bei 7 vs. Wild wird manchmal von einem regelrechten „Klassenfahrt-Gefühl“ gesprochen, weil vor allem YouTuber und Twitch-Streamer dabei sind, die sich untereinander kennen. Bei Alone werden hingegen nur Survival-Profis ausgesetzt.

Der Casting-Aufruf gibt etwas mehr Aufschluss über die Kandidaten:

Du (w/m/d) bist mindestens 18 Jahre alt, durchsetzungsstark, körperlich fit und willst Dich der Herausforderung stellen, eine möglichst lange Zeit in der echten Wildnis durchzuhalten? Es erwartet Dich ein Kampf mit den gnadenlosen Kräften der Natur, dem Hunger, wilden Tieren und vielleicht der härtesten Aufgabe von allen: der Isolation. Casting-Aufruf von ITV

RTL lässt die Serie von der Produktionsfirma ITV Studios Germany produzieren. Das Unternehmen dürfte wohl am bekanntesten für die Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sein.

Wer gewinnt bei Alone? Bei Alone gewinnt der Teilnehmer, der am längsten durchhält. Als Preisgeld winken in der deutschen Version der Show, 75.000 Euro. In anderen Ländern ist die Gewinnsumme deutlich höher und beträgt 500.000 Euro.

Bei 7 vs. Wild gewann in Staffel 1 und 2 wer am meisten Punkte durch die verschiedenen Tages-Challenges sammelte. In Staffel 3 gewannen, hingegen alle Teams, die die vollen zwei Wochen ausgehalten hatten.

Bei beiden Shows können die Teilnehmer jederzeit aussteigen und auch bei großer Gefahr, Hilfe holen.

Hier könnt ihr euch den Trailer des „Alone“-Ablegers aus Großbritannien ansehen.

Welche Unterschiede gibt es noch? Sowohl bei Alone als auch bei 7 vs. Wild gibt es keine Kamerateams, die Teilnehmer filmen sich selbst. Bei Alone sind es jedoch 10 Kandidaten mit jeweils 10 Gegenstände, während bei 7 vs. Wild zumindest in der 1. Staffel 7 Kandidaten mit 7 Gegenstände antraten.

Bei der Location sind die beiden Serien sich auch sehr ähnlich. Sowohl Alone auf RTL+, als auch die 3. Staffel 7 vs. Wild wurden in Kanada, genauer Vancouver Island gedreht. Beide Serien spielen auch auf einem Gebiet der First Nations, also der Ureinwohner des Gebiets.

Die Drehorte sind dennoch etwas verschieden, während 7 vs. Wild im Norden des Gebiets auf den Inseln Hope Island und Nigei Island gedreht wurde, findet Alone an der Westküste des Gebiets statt.

Was ist mit Tieren? Bei Alone ist die Gefahr vor Bären und anderen wilden Tieren wie Wölfen, wie Pumas und Wölfen viel höher als bei 7 vs. Wild. RTL gibt an, dass die Teilnehmer im Herbst, gerade wenn Bären auf der Suche nach Nahrung in Vorbereitung des Winterschlafs viel unterwegs sind, gedreht haben.

Die Teilnehmer haben jedoch, ähnlich wie bei 7 vs. Wild, zusätzliche Gegenstände dabei, um sich gegen wilde Tiere zu verteidigen oder diese zu verschrecken.

Werdet ihr euch Alone auf RTL+ ansehen? Oder schaut ihr 7 vs. Wild vor allem wegen der Kandidaten? Lasst es uns gerne wissen.