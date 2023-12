„Warum warten?“ – Nach einem Tag voller Schmerzen bei 7 vs. Wild erkennt Twitch-Streamer Trymacs, was ihm wirklich wichtig ist

Endlich wissen wir, wie es zum Hochzeitsantrag von Twitch-Streamer und 7 vs. Wild Staffel 3 Teilnehmer Maximilian „Trymacs“ Stemmler (29) kam. In der aktuellen Folge erzählt uns der Influencer mehr über seine Gedanken und die Liebe zu seiner Freundin Celina.

Achtung, dieser Artikel enthält kleine Spoiler zu Episode 13 von 7 vs. Wild Staffel 3

Was ist Trymacs wirklich wichtig? Beim Überlebenskampf in Kanada hat der Streamer wohl erkannt, was ihm wirklich wichtig ist: seine Freundin Celina. Eigentlich wollte Trymacs seiner Freundin wohl erst nächstes Jahr einen Antrag machen, stattdessen stellte er die entscheidende Frage unmittelbar nach seiner Rückkehr aus der Wildnis.

In der aktuellen Folge von 7 vs. Wild Staffel 3 erfahren wir nun, wie Trymacs zu diesem Entschluss kam. Der Influencer verrät den Zuschauern, dass die beiden zum Zeitpunkt der Dreharbeiten bereits 8,5 Jahre zusammen waren.

Laut ihm führen die beiden eine sehr glückliche Beziehung. Mit seinen 29 Jahren fühlt der Twitch-Streamer sich in der Folge dazu bereit, den nächsten Schritt zu gehen und seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen.

Wer ist Trymacs Freundin? Die Bloggerin Celina Marie Springhorn (26) lebt mit Trymacs zusammen in Hamburg und arbeitet wohl hinter den Kulissen mit ihrem Verlobten zusammen. Die 26-Jährige hat Betriebswirtschaftslehre und Businessmanagement studiert und bereits Erfahrung im Influencer Management.

Nierenschmerzen, Schach und Sonne führen zu Trymacs Heiratsantrag

Was war bei Trymacs los? Der Influencer, der zusammen mit seinem Streamer-Kollegen Wieland „Rumathra“ Welte (27) bei 7 vs. Wild Staffel 3 ein Team bildet, erlebt an Tag 10 der Survival-YouTube-Show wohl einen seiner schwierigsten Tage. Einen Tag nach seinem 29. Geburtstag und noch geschafft von der Wanderung des letzten Tages, klagt der Survival-Anfänger über starke Nieren-Schmerzen.

Das Team hat kaum eine Möglichkeit, sich um die Säuberung ihres Trinkwassers zu kümmern. Die beiden Ausgesetzten behelfen sich in den letzten Tagen der Serie damit, Steine zu erhitzen und diese dann in Wasserbehältnisse zu legen, um das Wasser abzukochen.

Wieso traf Trymacs jetzt die Entscheidung? Nachdem Trymacs durch die Einnahme von Schmerzmitteln wieder einigermaßen fit war, spielte er zum Abschluss des Tages eine Runde Schach mit seinem Teampartner Rumathra. Als er die Partie verloren hatte, nahm er die Kamera und setzte sich im Sonnenschein auf die kleinen Klippen vor dem Shelter der beiden, um ein Gespräch direkt mit dem Zuschauer zu führen. Was sonst noch in der Folge passiert ist, könnt ihr hier lesen.

Nachdem er erzählt hat, dass er eigentlich erst nächstes Jahr einen Antrag machen wollte, erklärt der Streamer, dass er in Kanada sehr viel Zeit zum Nachdenken gehabt hat. Das habe ihm sehr gutgetan.

„Hier wurde mir klar, warum warten? Es gibt wenige Sachen, die Ich vom Leben möchte und ich hätte es sogar schon cool gefunden, wenn es bevor, vor dieser Reise stattgefunden hätte“ Maximilian „Trymacs“ Stemmler bei 7 vs. Wild Staffel 3 Folge 13

Nach diesem anstrengenden Tag für den Teilnehmer wurde ihm durch das lange Nachdenken wohl klar, was ihm wirklich wichtig ist. Auf Bildern konnte man bereits einen hölzernen Ring erspähen, ob der YouTuber diesen in der Serie geschnitzt hat, ist bis jetzt nicht bekannt.

