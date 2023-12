Krasser Fund bei 7 vs. Wild Staffel 3 übertrifft alles, was wir bis jetzt gesehen haben

In der neusten Folge 7 vs. Wild Staffel 3 macht ein Team einen unglaublichen Fund. Wie die Produktion das übersehen konnte, ist schleierhaft. Auch bei den anderen Teams gibt es spannende Begegnungen.

Achtung, dieser Artikel enthält Spoiler zu Episode 1–13 von 7 vs. Wild Staffel 3

Was wurde gefunden? Auf ihrer Expedition durch die Wälder ist das Team von Ann-Kathrin „Affe auf Bike“ Bendixen (23) und Hannah Assil (32) auf ein verlassenes Dorf gestoßen. Das Dorf besteht wohl aus mehreren verlassenen Jagdhütten in brauchbarem Zustand. Auch ein Toilettenhäuschen gab es vor Ort. Die Häuser bestehen aus Holz, haben aber Glasfenster und schließbare Türen. Ein Haus ist sogar zweistöckig.

Dem Zustand des Dorfes und den gefundenen Zeitschriften zufolge ist das Dorf seit etwa 30 Jahren nicht mehr besucht worden. Entgegen der Erwartung war das Dorf voll mit nützlichen Ressourcen für das Team.

Wie die Produktion das Dorf übersehen konnte, ist rätselhaft. Andere Teams wie das Team des Gründervaters von 7 vs. Wild, Fritz Meinecke, bekamen Anweisungen bis wohin Sie sich bewegen durften. Dies scheint bei dem Wildcardteam nicht der Fall gewesen zu sein, weshalb es jetzt zu dieser Situation gekommen ist. Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder Probleme mit der Produktionsfirma.

Welche Gegenstände konnte das Team ergattern? Im Dörfchen fanden die Teilnehmerinnen eine Vielzahl an brauchbaren Gegenständen unter anderem:

Toilettenpapier / Zewa

deutsche Bücher und Zeitschriften (datiert auf 93/94)

Schlappen

Klamotten

Kisten aus Plastik

Besen

einen Ofen

Topflappen

Feuerzeug und Aschenbecher

Feuerholz

Die Auflistung ist unvollständig, da in der Serie nicht alle Häuser gezeigt wurden.

Warum blieben die Teilnehmerinnen nicht dort? Das Team stellt sich in der Folge selbst die Frage, ob sie dort geblieben wären, wenn sie das Dorf an Tag 2 entdeckt hätte. Hannah ist in der Folge der Meinung, dass das Dorf eine mystische Aura umgibt, auch wenn sie ihrer Aussage nach selbst fände, es klänge etwas bekloppt. Sie würde lieber bei ihrem jetzigen Zuhause bleiben.

Das Team hatte sich über die vergangene Woche bereits gut häuslich eingerichtet und neben einem Bett auch einen Stuhl gebaut.

Einer der Teilnehmer der 3. Staffel ist der Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla. Mehr zu ihm seht ihr bei uns im Video.

Wölfe machen einem „7 vs. Wild“-Team Angst

Wo gibt es Probleme mit Wölfen? Bei Knossi und Sascha Huber (31) war bereits in Folge 2 ein Wolf in unmittelbarer Nähe des Schlafplatzes. Am Ende der aktuellen Folge entdeckt Influencer Knossi mitten in der Nacht eine Wolfslosung an ihrem Shelter. Zuvor am Tag haben die beiden bereits einen ungewöhnlichen Urin-Geruch wahrgenommen, der den Schlafplatz der Teilnehmer umgeben haben soll.

Ob die Wölfe sich durch das Eindringen des Teams bedroht fühlen oder ihr Revier markieren wollen, wird nicht durch eine Info-Box aufgeklärt. Die Lage erscheint Mitten in der Nacht bedrohlich, gerade weil es nur wenige Meter entfernt vom Camp der Teilnehmer passiert ist.

Haben Trymacs und Rumathra zurückgefunden? Maximilian „Trymacs“ Stemmler (29) und Wieland „Rumathra“ Welte (27) hatten kein Kamera-Akku mehr, weshalb sie nur von ihrer abenteuerlichen Rückreise erzählen können. Das Influencer-Team scheint den Rückweg gemeistert zu haben. Sie hätten zwar mit dem Gedanken gespielt, sich abholen zu lassen, konnte sich dann aber doch durch den Wald zurück zum Shelter kämpfen.

Am Tag nach der Expedition leidet Trymacs an heftigen Nierenschmerzen und kann den ganzen Tag nur mit Schmerzmitteln überstehen. Am Abend scheint es Trymacs aber wieder recht gut zu gehen, denn er spielt eine Partie Schach auf dem selbstgebauten Schachbrett von Rumathra.

Wie geht es Papaplatte und Reeze? Den beiden scheint es besser als die letzten Tage zu gehen. Zwar kämpft Dominik „Reeze“ Reezmann (30) weiter mit Kreislaufproblemen, dennoch unternimmt das Team einen letzten Versuch zum Strand zurückzukehren, um dort Nahrung zu finden. Am Strand findet das Team zwar Algen, ist sich aber nicht sicher, ob diese essbar ist.

In der Folge baut das Team außerdem ihren Shelter aus. Der Schlafplatz der beiden erhält Wände aus Gestrüpp, die für den Schutz vor Wind wichtig sind.

Für den Bau eines Shelters braucht jedes Team die richtigen Gegenstände, endlich wurde das Geheimnis darum enthüllt.