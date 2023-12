Fans wünschen sich Stefan Raab bei 7 vs. Wild, wie gut würde der Ex-Showmaster sich schlagen?

Auf Reddit wünschen sich viele Fans plötzlich Stefan Raab als Kandidat bei 7 vs. Wild Staffel 4. Schuld daran ist ein Kandidat der aktuellen Staffel, der ihn gerne als Partner gehabt hätte.

Wieso ist Stefan Raab auf einmal als Kandidat im Spiel? Stefan Raab wurde von Joey Kelly und seinem Sohn Luke Kelly ins Spiel gebracht. Nach der gewonnenen Wok-WM war Joey Kelly mit dem Entertainer Stefan Raab zum Telefonieren verabredet, jedoch rief Raab während der Reaktion-Aufnahme von 7 vs. Wild Staffel 3 an.

Joey Kelly vertröstete Raab zunächst, kam nach dem Telefonat dann aber auf ihn zu sprechen. Luke Kelly schlug Stefan Raab als interessanten Team-Partner vor.

Was sagt Joey Kelly über Stefan Raab? Joey Kelly äußert sich positiv über Raab bei 7 vs. Wild.

„Der hätte das locker durchgezogen. 14-Tage, Stefan Raab ist Killer, Wettkampftyp und der kann beißen, das funktioniert und ich würde mit Stefan auch ohne Probleme klarkommen, definitiv. Wir wären danach „Freund-for-ever“ oder „Braucht man nie wieder sehen“, das eine oder das andere.“ Joey Kelly

Einer der Teilnehmer der 3. Staffel ist der Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla. Mehr zu ihm seht ihr bei uns im Video.

Stefan Raab bei 7 vs. Wild – Das perfekte Comeback für den Entertainer

Wie würde sich Raab als Kandidat bei 7 vs. Wild schlagen? Auch wenn Stefan Raab seit 2015 nicht mehr in der Öffentlichkeit auftritt, hat er bei vielen Menschen so etwas wie einen Legenden-Status. Immer wieder stelle Stefan Raab unter Beweis, dass er eine Kämpfer-Natur ist.

Ob bei der Wok-WM, beim Box-Kampf gegen die ungeschlagene Box-Weltmeisterin Regina Halmich oder bei einer der unzähligen „Schlag den Raab“-Sendungen, Stefan Raab hat oft genug unter Beweis gestellt, dass er jeder Herausforderung gewachsen ist.

Etwas Survival-Erfahrung hat Stefan Raab auch, 2002 bekam der Entertainer einen Kurs von Survival-Experte Rüdiger Nehberg (via myspass.de). Nehberg gehörte zu den renommiertesten Survival-Experten Deutschlands und war Träger des Bundesverdienstkreuzes.

Die wichtigsten Elemente für einen Erfolg bei 7 vs. Wild sind also gegeben: Durchhaltevermögen, Kampfgeist und Survival-Techniken. Ob Raab allerdings noch fit genug ist, um sich der 4. Staffel zu stellen, ist ungewiss.

Wie hoch ist die Chance das Raab bei 7 vs. Wild mitmacht? Die Chancen, Stefan Raab als Kandidaten bei 7 vs. Wild Staffel 4 zu sehen, sind gering. Seit sich Raab 2015 aus der Öffentlichkeit zurückzog, ist er kaum mehr zu sehen. Obwohl er viele Formate produzierte, blieb der heute 57-Jährige diesen als Kandidat weiter fern. Es gab für ihn im Laufe der Zeit vermutlich viele Angebote, da ein Wiederauftreten Raabs große Medienaufmerksamkeit garantiert.

Für Raab ist offenbar weder Geld noch Aufmerksamkeit ein Grund, sich wieder in die Öffentlichkeit zu begeben. Alleine die Herausforderung könnte den Entertainer reizen.

Die Chancen für eine Nominierung stehen gar nicht schlecht. In der Vergangenheit wurden immer wieder Kandidaten nominiert, ohne vorher mit ihnen zu sprechen. Stefan Raab könnte nächstes Jahr also tatsächlich nominiert werden. Ob er so eine Nominierung jedoch annehmen würde, bleibt fraglich.

Was halten die Fans von Stefan Raab als Kandidaten? Auf Reddit wünschen sich viele Fans der Serie Stefan Raab als Kandidaten für Staffel 4. Der Top-Kommentar bei Reddit kommt von MountainMeringue3655 und lautet:

„Raab hätte jedenfalls das Mindset. Ob man seinen Humor mag oder nicht, aber er würde durchziehen :)“

In der Vergangenheit haben bereits einige Menschen abgesagt, die die Community gerne dabei gehabt hätte, zum Beispiel MontanaBlack, der sagte „Dafür bin ich zu weich“.