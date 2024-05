Twitch: Ausgerechnet der vegane Unge soll ein Tierquäler sein – Ex-Freundin erhebt schwere Vorwürfe

Nachdem der Twitch-Streamer Simon „Unge“ Wiefels Vorwürfe gegen zwei seiner Zuschauerinnen sowie seine Ex-Freundin erhoben hatte, meldet sich die ehemalige Partnerin des Content Creators nun zu Wort.

Was ist die aktuelle Situation um Unge? In der Nacht auf den 16. Mai 2024 veröffentlichte der Twitch-Streamer und YouTuber Simon „Unge“ Wiefels ein ausführliches Statement auf X, ehemals Twitter. Offenbar wollte er Vorwürfen zuvorkommen, er sei das männliche Pendant zur in Ungnade gefallenen Anni The Duck. Er rechnete offenbar damit, dass er bald ins Fadenkreuz einer öffentliche Anklage geraten würde.

Unge sagte, in Wahrheit seien es drei Frauen, die ihm seit Jahren das Leben schwermachen würden: zwei Zuschauerinnen und seine Ex-Freundin Rachel.

In einem YouTube-Video meldete sich nun, zwei Wochen danach, Rachel zu Wort und erhob schwere Vorwürfe gegen den Content Creator.

Ex-Freundin berichtet von missbräuchlicher Beziehung

Was sagt Rachel? In ihrem Video spricht Rachel darüber, wie sie die Beziehung zu Unge erlebt hat. Dabei soll er missbräuchliche Verhaltensweisen gezeigt haben. Rachel berichtet, der Content Creator habe sie früh dazu gedrängt, zu ihm nach Madeira zu ziehen.

Kaum sei sie dort gewesen, habe Unge sich jedoch zunehmend von ihr distanziert und sie sozial isoliert:

Sie habe ihre Familie in Deutschland nicht besuchen dürfen

Kontakt zu ihrer Schwester sei unerwünscht gewesen

Zudem soll er sie sozial isoliert haben

In der Beziehung soll es ein ständiges Hin und Her gegeben haben, zwischen Zurückweisung und sogenanntem „Love Bombing“. Dabei handelt es sich um eine manipulative Vorgehensweise, bei der Betroffene mit Zuwendung regelrecht überschüttet werden, etwa nach einem Streit.

Unge soll Fehde mit ihrem Kater geführt haben

Rachel berichtet zudem, dass Unge eine Art Fehde mit ihrem Kater Tyga geführt haben soll. Er habe die Katze angeschrien, dem verängstigten Tier Rückzugsmöglichkeiten genommen, es ausgesperrt und sogar Gegenstände nach ihm geworfen.

Als Rachel dazwischen gegangen sei, habe Unge sie zudem zu Boden geworfen. Auch sonst soll es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein.

Unge behauptet, Vorwürfe seien übertrieben

Was sagt Unge dazu? Der Twitch-Streamer reagierte noch am späten Nachmittag des 25. Mai auf das Video seiner Ex-Freundin. Unge gibt zwar zu, dass es in der Beziehung „Fehlverhalten“ seinerseits gegeben habe, diese würden im Video jedoch mit starken Übertreibungen vermischt.

Besonders deutlich distanziert sich Unge von den Vorwürfen, er habe Rachels Katze schlecht behandelt. So etwas wolle er sich nicht unterstellen lassen. Der Twitch-Streamer stellt Punkte heraus, die aus seiner Sicht widersprüchlich sind.

Fans und Kollegen sind schockiert von Vorwürfen

Wie wird das online diskutiert? Viele Nutzer in den sozialen Netzwerken zeigen sich schockiert von den Vorwürfen. Auf X trendet der Begriff „Unge“, mit mehr als 9.500 Posts. Besonders, dass der Twitch-Streamer, als Veganer und angeblicher Tierliebhaber ein Tier so schlecht behandelt haben soll, finden viele schwer zu glauben.

Viele Fans folgen Unge schon seit Jahren, sind mit seinen Inhalten aufgewachsen. So schreibt ein Mod aus Unges Twitch-Chat, die Vorwürfe seien „ein Stich in [seine] Kindheit”, er sei schon lange nicht mehr so traurig gewesen (via X).

Auch andere Content Creator wissen nicht, was sie von dem Ganzen halten sollen: rewinside schreibt etwa, er glaube in dieser Szene niemandem mehr, sei „einfach nur noch traurig und enttäuscht.“ (via X)

2024 wird für viele zu dem Jahr, in dem Teile der deutschen Influencer-Szene „exposed“ werden, viele Content Creator ihr wahres Gesicht zeigen. Den Anfang machten Vorwürfe gegen die Twitch-Streamerin Anni The Duck, die innerhalb kurzer Zeit einen guten Teil der Fans verlor, welche sie sich zuvor über 7 Jahre aufgebaut hatte. Seitdem fragen sich viele, welche Influencer wohl als nächstes „dran“ sind.