Beliebte deutsche Twitch-Streamerin erklärt, warum sie ihre Beziehung öffentlich gemacht hat

In der neuesten Folge von Henke’s Corner offenbart Twitch-Streamerin Mahluna ihre Beweggründe, ihre Beziehung öffentlich zu machen, und teilt offen ihre Erfahrungen und Herausforderungen damit.

Wer ist die Streamerin? Mahluna gehört zu den bekanntesten Gaming-Streamerinnen in Deutschland. Bei ihren Streams verfolgen sie im Durchschnitt rund 2.000 Zuschauer, was sie auf eine Stufe mit anderen bekannten Streamerinnen wie Gnu stellt (via Twitchtracker).

Besonders gerne zeigt die 25-Jährige ihre Fähigkeiten im Shooter Valorant, in dem sie bereits über 3.600 Stunden auf Twitch verbracht hat. Ihre Streaming-Reise begann sie 2019 mit League of Legends.

Vor Kurzem war Mahluna zu Gast in Podcast „Henke’s Corner“. Dabei sprach sie über ihr Jura-Studium, ihre erfolgreiche Streaming-Karriere und über ihr besonderes Talent, perfekt eine Möwe nachzuahmen. Doch auch ihre Beziehung zu dem Streamer Mango kam zur Sprache.

Vorwürfe, dass sie sich „hochgeschlafen“ habe

Was sind ihre Erfahrungen mit öffentlichen Beziehungen? Henke fragt Mahluna, wie stark die Debatte darüber war, ob die Beziehung öffentlich gemacht oder geheim gehalten werden sollte.

Mahluna sagt, dass es eine längere Diskussion war und beide ausgiebig darüber nachgedacht haben. Immerhin hat sie, laut ihren Erzählungen, nicht die schönsten Erfahrungen gemacht.

Die Streamerin erzählt, dass sie zuvor in einer öffentlichen Beziehung war, die recht gut verlief. Allerdings habe sie schnell gemerkt, dass sie oft nur auf die Beziehung reduziert wurde. Das Phänomen kennt man auch aus den USA, wo eine der erfolgreichsten Streamerinnen QTCinderella seit Jahren darum kämpft, nicht nur als “Ludwigs Freundin” zu gelten.

Mahluna berichtet davon, wie ihr vorgeworfen wurde, sie habe sich „hochgeschlafen“, was sie sehr verletzend fand.

Mahluna erklärt jedoch, dass sie nie auf die Zahlen geachtet habe und es sie gestört habe, dass die Zuschauer ein falsches Bild von ihr hatten.

Hier ist das komplette Video verfügbar. Es springt automatisch zu dem Abschnitt, in dem Mahluna über ihre Beziehung spricht (etwa 10:58):

Zuschauer waren sauer auf sie

Welche Erfahrungen hat sie mit Zuschauern in der Thematik gemacht? Nach der Beziehung, die öffentlich bekannt wurde, war Mahluna eine Weile lang Single, was auch ihren Zuschauern bekannt war. Die Streamerin erzählt, dass während dieser Zeit zwischen den Beziehungen durchaus einige seltsame Situationen auftraten.

So wurde sie in einem ihrer Streams gefragt, ob sie sich vorstellen könne, eine Beziehung mit einem Zuschauer zu führen. Sie lehnte dies zunächst generell ab, mit dem Argument, dass sie die Leute ja gar nicht kenne.

Daraufhin schrieb ihr einer dieser Zuschauer eine private Nachricht auf Instagram – laut ihrer Aussage einen „dreiseitigen Brief“. Darin drückte er offenbar seine Unzufriedenheit darüber aus, dass sie so etwas gesagt hatte, und war wohl recht verärgert.

Mahluna ergänzt, dass sie sich deshalb fast schon dazu gedrängt fühlte, die Beziehung öffentlich zu machen, damit solche Leute ihr nicht mehr schreiben würden. „Wenn du halt vergeben bist, dann entsteht für manche dieser Leute, noch mal eine Distanz – was gut ist“, ergänzt die Streamerin.

„Es wird vieles einfacher“, erklärt Mahluna

Wie läuft es mit ihrer jetzigen Beziehung? In der Zwischenzeit kam Lukas dann in ihr Leben, wie Mahluna erzählt. Sie beschreibt, dass sie von Anfang an eine wundervolle Dynamik zwischen sich hatten, weshalb es für sie seltsam gewesen wäre, dies zu verstecken.

Weiterhin berichtet sie, dass es schwierig wurde, ihre Beziehung geheim zu halten, besonders weil sie oft bei ihm zu Hause gestreamt hat und viele Zuschauer den Hintergrund erkannten und danach fragten.

Daher entschied sie sich dafür, transparent mit den Leuten zu sein, um Missverständnisse zu vermeiden. Sie fügt hinzu: „Dadurch, dass er Content Creator ist und ich Content Creator bin und wir viel gemeinsamen Content produzieren, wird vieles einfacher.“

„Die Leute denken immer, sie wissen es besser als ihr selbst“

Was sind ihre negativen Erfahrungen mit öffentlichen Beziehungen? Mahluna erzählt, dass es sie sehr genervt hat, wenn Leute schlecht über ihre Beziehung geschrieben oder gesprochen haben. Henke fügt hinzu: „Ja genau, weil die Leute denken immer, sie wissen es besser, als ihr selbst.“

Mahluna erklärt weiter, dass sie anfangs vor etwa drei Jahren darauf sauer reagierte. Zu dieser Zeit hatte sie noch Schwierigkeiten, mit negativen Kommentaren umzugehen, da sie gerade erst mit dem Streaming begonnen hatte und sich das noch sehr zu Herzen nahm.

Doch sie habe schnell gelernt, dass diese Kommentare unwichtig seien und dass die Beziehung dadurch sogar gestärkt wurde. Sie bereue nichts an dieser Entscheidung. Dennoch könne sie vollkommen nachvollziehen, wenn sich andere Personen dagegen entscheiden würden.

