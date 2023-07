Twitch: 27-Jähriger hat alles Geld der Welt, darf keine Freundin haben – „Ich richte Schaden um mich herum an“

Der Kanadier Félix „xQc“ Lengyel (27) steht an der Spitze der Gaming-Streamer-Szene auf Twitch und Kick. Er hat angeblich einen Vertrag über 100 Millionen US-Dollar mit Kick geschlossen, alleine über Twitch-Abos kommen etwa 120.000 € im Monat rein. Aber er kann das Glück offenbar mit niemandem teilen.

xQc konnte Beziehung 1 Monat privat halten und alles war cool

Das sind die Schattenseite des Erfolgs: Wie sich jetzt herausstellte, ist innerhalb von relativ kurzer Zeit seine dritte romantische Beziehung mit einer Kollegin in die Brüche gegangen.

Das Problem: Jede Beziehung, die xQc eingeht, wird von seinen Fans kritisch betrachtet.

Die Fans haben das Gefühl: Wenn xQc in einer Beziehung ist, streamt er nicht mehr so häufig wie sonst. Einige Zuschauer erweisen sich als übergriffig: Eine Partnerin an seiner Seite berichtete sogar von Stalking und nächtlichen Einbrüchen in sein Haus.

Die neueste Beziehung war zu einer Content-Creatorin für Overwatch, die als Fran bekannt ist. Doch auch diese Beziehung wurde öffentlich und hielt dem Druck nicht stand.

Als die Beziehung im Juni bekannt wurde, ärgerte sich xQc schon darüber, weil er diesmal einen „guten Job gemacht hatte“, die Beziehung unter dem Radar zu halten.

Jeder rate ihm das auch: Wenn man kein „parasoziales Verhalten der Fans wolle“, müsse man Beziehungen privat halten.

Doch das gelang ihm nur einen Monat, dann wurde die Beziehung „auf gewaltsame Art“ öffentlich, wie er sagt.

Sobald die Beziehung bekannt wurde, zerrissen sich die Fans die Mäuler

Seine Partnerin hatte die Beziehung im Juni 2023 auf ihrem Instagram-Kanal öffentlich gemacht (via reddit), nachdem Gerüchte im Umlauf waren. Wie die Seite Dexerto berichtet, erwiesen sich die Fans von xQc erneut als „kritisch“ gegenüber der neuen Freundin und kommentieren die Beziehung negativ – auf reddit und im Twitch-Chat:

So frage man sich, ob xQc wisse, dass seine Freundin eine „Krypto-Betrügerin sei“.

Ätzte, dass er „aus der Beziehung mit Adept nichts gelernt habe“.

Ohnehin sei das ja keine echte Beziehung, mutmaßte man, sondern irgendeine Business-Geschichte.

In jedem Fall sei die Frau aber der Grund, dass xQc nun weniger streame.

“Als strahle ich irgendwie etwas Schlimmes um mich herum aus”

So ging es jetzt in die Brüche: xQc hat jetzt, Ende Juli 2023, bekannt gegeben, dass er und Fran nicht mehr zusammen seien. Man habe sich einvernehmlich getrennt.

Auch das lief aber wohl nicht so gut: xQc sagt, er habe einmal im Stream gesagt, Fran sei nicht mehr hier und habe sie vorher darüber nicht informiert. Das habe sie unvorbereitet getroffen.

Sie habe versucht, die Fassade aufrechtzuerhalten, aber man sei schon eine Weile nicht mehr zusammen.

xQc sagt, die Zeichen für eine Beziehung stünden einfach nicht gut:

Yeah, es sind gerade zu viele Teile in Bewegung und es ist einfach zu viel. Ich wünschte, alles wäre viel leichter, aber so ist es nicht. Und ich denke auch nicht, dass die Sachen bald leichter werden. Ich bin echt müde, dass ich um mich herum so viel Schaden anrichte. Es wirkt so, als leide jeder um mich herum stark und es fühlt sich an, als strahle ich irgendwas Schlimmes aus. Ich muss erstmal eine Pause machen.

Was meint er damit? xQc hat offenbar viele junge Fans, die sich stark auf ihn fokussieren und nicht damit klarkommen, wenn sie seine Aufmerksamkeit mit einer Frau teilen müssen.

Gerade an der Art, wie man seine ehemalige Partnerin Adept auseinandernimmt und als eine Mischung aus Vampir und Golddigger darstellt, kann man sehen, wie ätzend seine Fans auf Personen in seinem Umfeld reagieren. Damit ist wohl der „Schaden“ gemeint, den er um sich herum ausstrahlt.

Jede Partnerin, die sich auf xQc einlässt, steht in dem Moment, wenn die Beziehung bekannt wird, total im Fokus dieser Fans.

Schon die Beziehung zwischen xQc und Adept wurde öffentlich diskutiert.

Gibt’s Partnerschaft zwischen Streamern, die das aushalten? Ja, es gibt einige bekannte Streamer-Paare, die gefestigt zu sein scheinen. Es scheint vor allem darum zu gehen, dass die Beziehung ein Teil der Identität der Streamer ist und von den Fans so akzeptiert wird.

So sind Paare wie Ludwig/QTCinderella oder Tyler1/Macailya bekannt, wobei die Frauen da schon einiges einstecken müssen. QTCinderella erzählte mal, wie sie darunter litt, als „Ludwigs Freundin“ vorgestellt zu werden: Wenn Ludwig in seinem Stream sage, er habe Hunger, sagten ihr in ihrem Stream die Leute, sie solle ihm ein Sandwich machen.

Es gibt auch Power-Couples in der Szene wie Ninja und Jessica Blevins oder Doublelift und Leena Xu, die fest zusammengehören und wo solche Dynamiken keine Rolle zu spielen scheinen.

Asmongold darf keine Freundin haben – und Pinksparkles schonmal gar nicht.

Wenn jemand, der lange Single ist und es zum Teil seines Images gemacht hat, ein Single zu sein, plötzlich mit einer Partnerin auftaucht, ist das für die Fans offenbar schwierig – wie im Falle von Asmongold. Da sagten Fans: Sie könnten sich nun nicht mehr mit ihm identifizieren. Sie wollten, dass der MMORPG-Streamer so „einsam und unglücklich sei“, wie sie selbst. Der MMORPG-Streamer Asmongold hatte 2019 eine Beziehung zu einer Streamerin, die viel diskutiert wurde.

Über extrovertierte Streamer wie HasanAbi wird hingegen ständig gemutmaßt, er sei mit der ein oder anderen Streamerin liiert.

Einige erfolgreiche Streamerinnen scheinen ihr Privatleben völlig aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Amouranth verschwieg über Jahre sogar einen Ehemann:

