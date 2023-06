Twitch: Streamerin sagt, „Jeder würde für 100 Millionen $ zur unmoralischen Seite wechseln“ – außer einem

Für 100 Millionen $ soll der Star xQc von Twitch zur Plattform Kick gewechselt haben. Damit setzt sich nun Rachel „Valkyrae“ Hofstetter (31) auseinander, die erfolgreichste Live-Streamerin auf YouTube. Sie sagt, auch sie findet die Seite unmoralisch, für 100 Millionen US-Dollars würde sie aber wechseln. Jeder würde wechseln, nur der Twitch-Streamer HasanAbi nicht.

Das ist die Situation:

So findet sie Kick: Als Valkyrae hörte, dass xQc für 100 Millionen $ zu Kick wechselte, gratulierte sie ihm und der Seite öffentlich: Das sei ein „Win-Win“ für alle.

Dafür wurde sie aber von Pokimane zur Rede gestellt. Ob sie das wirklich so offensiv unterstützen wolle. Kick sei doch immerhin eine Glücksspiel-Seite.

Valkyrae sieht das ziemlich differenziert:

Aber würde sie wechseln? Auch wenn sie findet, dass Kick durch „Crypto-Gambling“ moralisch nicht okay sei, würde sie jedoch wechseln. Jeder würde wechseln, sagt Valkyrae, fast jeder:

Es ist heikel, weil ich glaube niemand, außer Hasan, niemand würde 100 Millionen $ ablehnen. Weil das ist – ich mein – in meinen Augen, wenn ich mir vorstelle, was ich mit 100 Millionen $ machen würde, ich würde so – hm, irgendwie 90 Millionen $ an so viele Leute verschenken. Das ist so Geld, das ein Leben verändert! Also wisst ihr, was ich meine? Also yeah, du würdest zu einer unmoralischen Seite wechseln, wahrscheinlich, aber ich würde dort kein Glücksspiel machen.