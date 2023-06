Twitch: „Ihr werdet geschockt sein, welche deutschen Streamer zu Kick wechseln“

Antonia “Reved” Staab ist aktuell die größte deutschsprachige Streamerin auf Twitch. Sie hat sich in einem Stream damit auseinandergesetzt, dass die Plattform Kick gerade große US-Streamer von Twitch abwirbt und sagt: Auch in Deutschland wird das passieren. Deutsche Streamer hätten von Kick schon Angebote über 10 Millionen $ aufwärts erhalten.

Das ist die Situation:

Das sagt Reved zu Kick in Deutschland: In einem Stream vom 17.6., frisch nach dem Wechsel von xQc zu Kick, geht die deutsche Top-Streamerin Reved auf das Thema ein.

Sie stellt schnell klar: Auch wenn man den Summen, die öffentlich genannt werden, nicht 100 % trauen kann, werfe Kick tatsächlich mit sehr viel Geld um sich:

Das sagt sie zu den Wechseln: Reved wird im Stream dann etwas nervöser, fängt an, Dinge auseinanderzunehmen und sagt:

Es kommen jetzt noch „Huge Signings“, Ihr werdet auch sehr geschockt sein, von den Deutschland-Signings. Es geht hinter den Kulissen gerade so ab. Deshalb bin ich so aufgewühlt die ganze Zeit, weil so viel abgeht. Weil man die ganze Zeit so viel mitbekommt, es ist insane. Ich kann euch zwar leider nichts sagen, aber wartet da mal noch ein halbes Jahr ab. Da sieht die Welt ganz anders aus. Schauen wir mal nach, was wir machen, Freunde.