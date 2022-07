Früher streamte sie Overwatch auf Twitch, heute verdient sie mit NFT viel mehr Geld: „99 % der NFTs sind Betrug“

Die ehemalige Streamerin Francine „Fran“ Vo war als Spielerin von Overwatch auf Twitch bekannt. Jedoch gibt es um sie ein großes NFT-Drama, das immer wieder für negative Reaktionen auf Twitter sorgt.

Wer ist Fran? Fran war eine Twitch-Streamerin, die vor allem als Overwatch-Spielerin Bekanntheit erlangte. Ihr Kanal hat 251.597 Follower (via Twitch).

Inzwischen ist sie jedoch nicht mehr auf der Plattform aktiv. Laut Twitch-Zeitplan hatte Fran zuletzt Ende 2021 gestreamt.

In letzter Zeit ist sie in der Community weniger wegen ihres Overwatch-Gameplays zum Thema geworden, sondern wegen ihrer Aussagen zum Thema NFTs. Immer wieder sprach sie über NFTs, was zu Diskussionen unter ihren Statements führte. Was NFTs überhaupt sind, erfahrt ihr hier.

Das war das NFT-Drama um Fran

Das ganze NFT-Drama lief immer wieder nach demselben Prinzip ab:

Fran veröffentlichte ein Statement zu NFTs

Viele negative Reaktionen und Diskussionen folgen

Fran rechtfertigte sich

Erntete erneut Kritik dafür

Dieser Post sorgte beispielsweise am 22. Januar 2022 für Diskussionen:

Tweet-Übersetzung: „Wissen die Overwatch-Fans, die NFTs hassen, dass die Nummer 1 der NFTs im Handelsvolumen in diesem Moment von Leuten aus dem Overwatch-Team gemacht wird?“

Das kam nicht besonders gut an. Auch hier versuchte Fran, die Situation mit einem Tweet zu retten, indem sie schrieb, der Tweet habe die Absicht, die Heuchelei der OW-Fans zu zeigen, welche OW-Leute schikanieren würden, die mit NFTs zu tun hätten.

Hierauf kamen ebenfalls überwiegend negative Reaktionen: Die User @SFSEgo und @alka_seltzer799 antworteten beispielsweise: „Ok, aber hast du dran gedacht, dass wir niemanden mögen, der mit NFTs zu tun hat?“ und „Ok, nun werde ich auch die Leute im Overwatch-Team belästigen, die mit NFTs zu tun haben. Danke für die Motivation!“

Am 25. Januar 2022 veröffentlichte Fran dann ein langes Statement auf TwitLonger. In diesem erklärte sie, dass sie nicht die Absicht hatte, ihren Fans NFTs anzudrehen.

Weiter entschuldigt sie sich, dass sie aus dem Streaming ohne Vorankündigung ausgestiegen war. Sie hatte beim Streamen aufgrund von Kommentaren immer das Gefühl, ihren Fans etwas zu schulden, wenn diese Geld gegeben hatten.

Nach mehreren Monaten gab es erneut Diskussionen um Frans NFTs

Was fachte die Diskussionen um Fran erneut an? Nach einigen Monaten, in denen es ruhiger um das NFT-Drama wurde, meldete sich Fran am 01. Juli 2022 auf reddit.

Sie veröffentlichte ein Statement, in dem sie erklärte, dass sie das Streaming nicht wegen NFTs aufgegeben hatte und dass der Handel mit NFTs ein Hobby nebenbei gewesen sei. Durch ihre Erklärungen erhoffe sich ein größeres Verständnis ihres Standpunkts.

Es gab eine Passage, die erneut auf Twitter zu negativen Kommentaren führte. Unter anderem schrieb Fran:

[…] Ich möchte einleitend sagen, dass ich glaube, dass 99 % der NFTs für Betrug sind und dass ich noch nie absichtlich ein NFT an einen Follower/Zuschauer verkauft habe. Soweit ich weiß, da alles anonym abläuft (das Auflisten, der Verkauf und der Kauf von NFTs). Dass NFTs ein Betrug sind, bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht profitabel sind […]. franplayshalo via reddit

Sie erklärte weiter, dass sie inzwischen so gut im NFT-Trading sei, dass sie mehr Geld in drei Monaten mit NFTs verdient habe, als in der gesamten 5-jährigen Overwatch-Streaming-Karriere.

Auf Twitter reagierten die Leute erneut überwiegend negativ, als User @NyanSox einen Teil des Texts von Fran am selben Tag repostete.

Was sagten die Twitter User zu Frans Statement? Der User @NyanSox schreibt bereits als Überschrift des Reblogs, dass ihm der Textausschnitt einfach vorkäme.

Fran gebe zu, dass NFTs Betrug seien, sie Menschen verletze und dass es in Ordnung sei, andere zu verletzen, weil diese es besser wissen sollten und Fran Profit daraus gewinne.

In den Kommentaren äußern sich viele User negativ dazu:

@XhyliFPS: „Ja, ihre Aussage kam mir irgendwie komisch vor, gut für sie, denke ich?“

@VegetaSasukeo: „Sie wurde gierig. Sie richtet sich nach Trends. Zuerst war sie jahrelang auf den OW-Zug aufgesprungen, und als sie die Sammelkarten-Öffnungen sah, sprang sie auf diesen Zug auf, um schnelles Geld zu machen, dann die NFTs. Ich frage mich, wie sie nachts schlafen kann, wenn sie weiß, dass sie sowohl von diesen Trends als auch von diesen Leuten profitiert hat.“

@syrasmineoce: „Oh. Ich dachte immer, sie wäre cool (ich war nicht allzu sehr involviert in der Overwatch-Szene), aber jetzt wohl nicht mehr. Wie furchtbar.“

Wie reagierte Fran? Daraufhin erklärte Fran auf Twitter, was sie mit der Aussage „NFTs sind Betrug“ meinte. Nämlich, dass die meisten dieser NFT-Projekte nicht besonders lange andauern und über die Zeit hinweg dann wieder an Wert verlieren würden.

Es scheint, als würde sich Fran beim Thema NFTs um Kopf und Kragen reden. Kaum liefert sie ein Statement, um ihre Situation zu verbessern, verwenden einige die Worte wieder gegen sie.

Wie ging es Fran mit den negativen Reaktionen? In ihrem Statement auf TwitLonger vom 25. Januar ging die Streamerin ins Detail und erklärte, was sie belastete:

Streaming war für mich nicht so einfach, wie es vielleicht aussah. Ich wurde fast jeden einzelnen Tag belästigt, seit meinen franplayshalo-Tagen. Das ging von einem gruseligen Kommentar bis hin zu Bildern, die ich absolut nicht sehen wollte in meinen DMs […] Die extreme Einsamkeit und die ungesunden Gewohnheiten, die ich durch das Streaming entwickelt habe, haben viel Schaden angerichtet. Vom Mobbing fange ich gar nicht erst an. Mein gesamtes Selbstwertgefühl war von Likes und Zahlen abhängig. Ich wünsche mir, dass ich das nie wieder erleben muss. @FRANA_OW via TwitLonger

Fran war allgemein mit ihrer Tätigkeit als Streamerin nicht mehr glücklich und hatte auch außerhalb der gesamten NFT-Sache einige Probleme.

Die NFT-Geschichte ist nicht das erste Mal, dass Fran mit negativen Kommentaren und Hate konfrontiert wurde. Obwohl Fran in einem Overwatch-Turnier mit ihrem Team gewann, wurde sie geflamt.

