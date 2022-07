Streamer sieht sich selbst als „Das Gesicht von Twitch“ – Doch ein Europäer wird wohl Streamer des Jahres 2022

Die Grafik vom neuen Shooter CROWZ sieht komisch aus – Aber was der Trailer an Gameplay zeigt, ist der Hammer

Es ist etwas schade, dass kein Streamer, der auf Deutsch streamt, es in die Liste geschafft hat. Denn auch in Deutschland hat sich die Streaming-Landschaft verändert:

Dass xQc nicht auf der Liste ist, obwohl er so erfolgreich ist, könnte an seinem Hang zu Glücksspiel-Streams liegen, glaubt man. Das könnte seine Nominierung-Chancen deutlich reduzieren.

Bei den „Esport-Awards“ wird der „Streamer des Jahres“ ausgezeichnet. Das ist ein relativ begehrter Preis, den in den letzten beiden Jahren der Spanier Ibai gewann. Vorher nahmen ihn Streamer wie DrDisrespect oder Tyler „Ninja“ Blevins in Empfang.

Der Streamer Félix „xQc“ Lengyel hat sich in einer Tier-List der besten Streamer selbst als „Gesicht von Twitch“ gesehen. Doch bei den „Streamer of the Year“-Nominierungen 2022 geht er leer aus.

