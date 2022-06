Mit dem Ende der Maßnahmen zur Corona-Pandemie gingen die Zuschauerzahlen im Gaming auf Twitch und Facebook Live zurück: Von Januar 2022 bis April 2022 verloren beide Streaming-Dienste, die aufs Gaming spezialisiert sind, beständig Zuschauer-Stunden. Im Mai 2022 wachsen die Dienste jetzt erstmals wieder: aber mir uralten Spielen wie League of Legends, CS:GO und DOTA 2. Twitch hat auch einen neuen König: Der 38-jährige CS:GO-Streamer Gaules hat xQc (26) vom Thron geschubst.

Woher sind die Daten? Die Daten kommen von StreamElements: Sie analyiseren die gesehene Zuschauerstunden auf Twitch und Facebook Gaming.

Twitch schrumpft von Januar bis April 2022 – Jetzt wächst es wieder

So sahen die Zahlen aus: Von Januar 2022 bis zum April 2022 fielen die Zuschauerstunden auf beiden Diensten kontinuierlich. Vor allem auf dem viel kleineren Facebook Gaming merkte man es an der Statistik stark, wenn mal eben 300 Millionen Stunden weniger gesehen wurden.

Im Mai 2022 gab es jetzt aber erstmals wieder eine Steigerung, wenn auch auf geringem Niveau:

Twitch stieg von 1,78 Milliarden Stunden auf 1.81 Milliarden

Bei Facebook stieg die Zahl von 335 Millionen Stunden auf 350 Millionen Stunden

Nach 4 Monaten Schrumpfen stiegen die Zuschauerstunden im Mai endlich wieder.

E-Sport mit Live-Publikum bringt Schub für LoL, CS:GO und DOTA 2

Was brachte die Wende? Jetzt sind im Mai 2022 keine riesigen neue Spiele erschienen, die Leute begeistert feiern und sich stundenlang auf Twitch anschauen. Stattdessen haben vor allem 3 alte Spiele in den Top auf Twitch kräftig zugelegt:

League of Legends (2009) wuchs auf hohem Niveau um weitere 24 %

Counter Strike: Global Offensive (2012) wuchs um 60 %

DOTA 2 (2013) wuchs um 31 %

Das sind alles E-Sport-Titel, die davon profitieren, dass die Corona-Lockerungen weltweit greifen. Denn jetzt können seit zwei Jahren erstmals wieder große Live-Events vor Ort und vor Publikum ausgetragen werden, die auch auf Twitch für viel Aufmerksamkeit sorgen.

Die großen Gewinner sind klar die großen E-Sport-Titel.

Glücksspiel ist auf Twitch jetzt beliebter als CoD: Warzone

Was wächst noch? Etwas besorgniserregend ist die Nachricht, dass „Slots“, also Glücksspiel, ebenfalls stark gewachsen ist und jetzt vor CoD Warzone liegt.

Einige der größten Streamer in den USA befeuern diesen Trend, der offenbar durch Sponsoring großer Online-Casinos befeuert wird. Der Trend wird kritisch beäugt: Man vermutet, Streamer wie xQc oder Trainwreck könnten als schlechtes Beispiel dienen und ihre Zuschauer zum Zocken um Geld verleiten.

Die Zuschauer fiebern mit, wenn ihre Streamer auf Twitch unfassbar hohe Summen gewinnen – oder ihr Vermögen über Stunden und Stunden verzocken:

Apex Legends funktioniert für EA weiter bestens, hier kann man den Flop Battlefield 2042 offenbar ausgleichen, der keine Rolle bei Twitch spielt.

Zu den Verlierern gehören Valorant, GTA5 und Fortnite. Zudem verliert Just Chatting minimal, aber auf sehr hohem Niveau.

Hinter dem Erfolg von Twitch steckt Prime Gaming:

xQc verliert Top-Platz auf Twitch an Gaules – Trotz „Johnny Depp“

Wer ist der große Gewinner? Im so „armen Gaming-Mai 2022“ profitierten die Streamer, die auf den Prozess um „Johnny Depp vs. Amber Heard“ gesetzt hatten wie xQc oder Asmongold. Sie trudeln auf Platz 2 und 3 der meistgesehenen Streamer weltweit ein.

Beide Streamer wurden dafür kritisiert, parteiisch zu sein und sich auf die Seite des Schauspielers Johnny Depp zu schlagen, während sie die Aussagen von Amber Heard eher abfällig kommentierten.

„Trainwreck“ ((Platz 5), der auf Twitch um Millionen US-Dollar zockt, dürfte vom Erstarken von Slots profitieren, während Tyler1 (Platz 4) in der Zeit einen Korea-Trip in LoL hinter sich hat. Der Trip lief für den Macho-Streamer zwar enttäuschend, trotzdem war er mit langen Streams zu sehen und sammelte massig Zuschauerstunden.

Auf Platz 9 findet sich mit Eliasn97 ein deutscher Streamer bei den 10 meistgesehenen Twitch-Streamern weltweit: Über ihn werden wir auf MeinMMO gesondert berichten.

Trotz „Amber Heard vs. Johnny Depp“ und viel Drama verlor xQc allerdings seinen Platz an der Spitze von Twitch an den Brasilianer Gaules.

Der 38-jährige Brasilianer hat vom E-Sport-Hype am meisten profitiert. Er ist dafür bekannt, große Turniere in CS:GO zu übertragen, darauf steht man offenbar in Südamerika.

