Ein 10 Jahre alter Shooter ist gerade riesig auf Twitch – Der Steam-Hit hat fast so viele Zuschauer wie LoL

Valve ist gerade auf dem Vormarsch bei Twitch: der 10 Jahre alte Shooter Counter-Strike: Global Offensive (Steam) hat seine Zuschauerstunden mehr als verdoppelt und ist jetzt fast an League of Legends dran. Auch DOTA 2 (Steam) hat seine Zuschauerzahlen verdoppelt. E-Sport ist im Mai 2022 riesig auf Twitch, nur das seltsame Spektakel um den Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard ist noch größer.

Welche Spiele die größten Gewinner auf den Twitch in den letzten 7 Tagen? Es mangelt 2022 klar an großen, neuen Releases, aber Twitch hat im Vergleich zur Vorwoche trotzdem um 6 % zugelegt (via sullygnome):

Counter-Strike Global Offense (Steam, von Valve) hat 128 % an Zuschauer-Stunden dazu gewonnen im Vergleich zur Vorwoche. Das entspricht 23,5 Millionen mehr gesehenen Stunden. Damit ist es das zweitgrößte Spiel auf Twitch.

Das MOBA Dota 2 (Steam, ebenfalls Valve) legt ebenfalls um 111 % zu.

Sogar LoL ist ein großer Gewinner, mit +14 %: LoL liegt damit, wie fast immer, auf Platz 1 der Spiele bei Twitch.

2022 dominiert E-Sport den Streaming-Dienst Twitch, aber mit wem fing das alles an?

E-Sport-Titel dominieren Twitch im Mai 2022

Warum gewinnen die 3 Titel? Alle drei Spieler sind etablierte E-Sport-Titel, die gerade eine starke Zeit mitmachen. Denn nach langen Monaten mit Corona, in denen nur Online-Turnier gespielt wurden, kommen jetzt überall die Zuschauer zu Live-Events zurück und es gibt wieder Atmosphäre:

Bei CS:GO startete am 9. Mai das Turnier PGL Major Antwerp 2022: dem Gewinner winken 500.000 $ Preisgeld.

Bei DOTA 2 findet in Stockholm seit dem 12. Mai ebenfalls ein großes Turnier statt: Das ESL One Stockholm Dota Major: der Gewinner streicht 200.000 $ ein.

Bei LoL gehen die Zuschauerzahlen wegen des großen Turniers MSI in Busan hoch. Das begann am 10. Mai der Gewinner bekommt mindestens 75.000 $. Außerdem steigen die Zahlen bei LoL, weil Tyler1 Eskapaden in Südkorea durchzieht.

LoL zeigt mit perfekter Inszenierung um Twitch-Streamer, warum sie allen E-Sport-Games um Jahre voraus sind

Brasilianer Gaules ist der mit Abstand größte Streamer auf Twitch

Das sind die großen Gewinner bei den Kanälen: Bei E-Sport-Titeln profitieren immer die Kanäle der Veranstalter selbst, also PGL bei CS:GO, ESL_DOTA 2 bei DOTA 2 und Riot Games bei LoL.

Aber auch einzelne Streamer profitieren stark von dem E-Sport-Wahn: Der Brasilianer Gaules hat in den letzten 7 Tagen den mit Abstnad größten Kanal auf Twitch, mit 13,7 Millionen Zuschauer-Stunden hat er doppelt so viele xQc.

Der Brasilianer ist dafür bekannt, dass er seinen Stream nie ausstellt, nachts laufen Aufzeichnungen.

CS:GO ist überall stark im Kommen – Gaules überträgt ständig den Shooter.

Die Leute lieben es offenbar, einem Streamer dabei zuzuschauen, wie er E-Sportlern beim Spielen zusieht: In der Spitzen sahen Gaules am 16. Mai über 624.000 gleichzeitige Zuschauer zu.

Die Leute lieben es dabei zuzusehen, wie Gaules das CS:GO-Turnier verfolgt:

Wer nicht E-Sport schaut, knallt sich den großen Prozess mit MMORPG-Streamer rein

Was ist noch groß? Obwohl E-Sport so groß auf Twitch ist – Just Chatting ist noch größer. Hier dreht sich vieles um den Prozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp.

Ganz vorne mit dabei ist der MMORPG-Spezialist und WoW-Experte Asmongold: Der Mann mit den ausdrucksstarken Augenbrauen erweist sich als begnadeter Entertainer. Die Leute lieben es, ihm dabei zusehen, wie er den Anwälten beim Prozess zuschaut.

WoW-Junkie Asmongold knallt sich grade endlos viele Stunden Gerichtsprozess rein:

Man sieht an der Entwicklung auf Twitch, dass dsa AAA-Gaming seit einer Weile in einer Krise ist und wenig große, erfolgreiche Spiele herauskamen, die länger auf Twitch aktuell bleiben.

Das führt zu zwei Sachen:

zum einen dominieren „Evergreen“ und E-Sport-Titel mit ihren Events Twitch

zum anderen wenden sich die Gaming-Streamer und ihre Zuschauer anderen Themen zu, die nicht unbedingt was mit Gaming zu tun haben

Nach Whirlpools und Kochshows ist die neueste Twitch-Meta ein Gerichtsprozess zwischen 2 Superstars