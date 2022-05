Nach Whirlpools und Kochshows ist das neueste Twitch-Meta ein Gerichtsprozess zwischen 2 Superstars

Der Prozess Depp v Heard wird ab dem 9. Mai eine kurze Pause einlegen, soll aber am 16. Mai weitergehen und planmäßig am 27. Mai enden.

Unsere Expertise auf MeinMMO bezieht sich auf Gaming. Wer sich näher mit dem Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard beschäftigen will, dem empfehlen wir, sich auf offiziellen Seiten oder bei Nachrichtenmagazinen zu informieren:– Ein aktueller Bericht der Associated Press – Eine aktuelle Einordnung von ZDF Heute – Eine aktuelle Nachricht aus der Süddeutschen Zeitung Bei akuten gewalttätigen Übergriffen durch den Partner solltet ihr, wenn möglich, die Notruf-Nummer 110 wählen. Frauen finden beim „Hilfetelefon – Gewalt gegen Frauen“ unter der Nummer 08000 116 016 oder per Online-Beratung unter www.hilfetelefon.de rund um die Uhr, kostenfrei und anonym Unterstützung, Männer wenden sich an die Nummer 0800 1239 900 oder online unter www.maennerhilfetelefon.de

Johnny Depp ist dank einer illustren Schauspielkarriere in Filmen wie Fluch der Karibik und der zweifachen Wahl zum ‚Sexiest Man Alive‘ einer der bekanntesten Gesichter Hollywoods. Auch Amber Heard hat eine respektable Hollywood-Karriere mit Filmen wie Magic Mike XXL oder Aquaman, ist aber nicht so bekannt wie Depp.

Was macht die Streams so beliebt? Der Reiz von diesem Format besteht zu großen Teilen darin, dass bekannte Gesichter aus Hollywood und Twitch mit einem sehr dramatischen und kontroversen Thema konfrontiert werden.

Auf reddit wie auch auf YouTube geht aktuell etwa ein Clip von Asmongold steil, in dem er auf einen kurzen Blick in die Kamera von Amber Heard reagiert und ihn analysiert. Er möchte herausfinden, ob ihr Weinen geschauspielert ist:

