Große Streamer schauen auf Twitch gerade Serien, doch einer warnt vor katastrophalen Folgen

Was genau sagt Ludwig? In einem 11-Minuten langen Video kritisiert Ludwig das Schauen von Serien scharf. Seiner Meinung nach sind die Reaction-Streams “aus dem Ruder gelaufen” und er fordert eine “Kurskorrektur, bevor alles zusammenbricht”.

Das führte in der Vergangenheit bereits zu Diskussionen rund um die Nutzung von urheberrechtlich geschützter Musik in Livestreams. Einige Streamer lebten in Angst vor einer Sperrung. Denn während der Corona-Pandemie begann die Musik-Industrie massig Copyright-Beschwerden (DMCA-Strikes) an Twitch zu versenden .

