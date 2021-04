Ludwig nimmt 1,3 Mio $ mit Twitch-Stream ein: „Sowas werde ich nie wieder machen“

Nach allen Abzügen werden Ludwig von den 1,3 Millionen $ Einnahmen etwa noch 248.420 $ bleiben, haben seine Fans errechnet. Das ist immer noch ein starker Stundenlohn von 342 $ pro Stunde – etwa 4-mal so viel, wie ein Arzt pro Stunde in den USA im Mittel verdient.

Wie viel hat Ludwig mit dem Stream am Ende verdient? Ludwig hat etwa 1,3 Millionen US-Dollar vor allen Abgaben eingenommen, wie seine Fans in einem Tracker akribisch protokolliert haben:

Der Stream endete am Dienstag, dem 13. April, nur deshalb, weil Ludwig irgendwann ein „Hard Limit“ einführte und sagte: Nach 31 Tagen sei auf jeden Fall Schluss. Und tatsächlich wurde der Stream von den Fans die vollen 31 Tage mit Subscriptions am Leben gehalten.

